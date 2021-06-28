اتبع هذه الخطوات لإصلاح شريط اللمس في ماك بوك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - لا تحتاج تثبيت أي تطبيق خارجي لإصلاح شريط اللمس، حيث يمكنك إصلاحه عبر واجهة الأوامر المبنية في النظام.

وحتى تتمكن من إصلاح قم بإتباع الخطوات التالية:

توجه إلى واجهة الأوامر عبر إيجادها في مكتبة التطبيقات أو البحث عنها باستخدام زري Command ومسافة وكتابة Terminal.

وعندما تصل إلى واجهة الأوامر قم بكتابة الأوامر التالية:

;sudo pkill TouchBarServer

;”sudo killall “ControlStrip

ويمكنك نسخ الأمرين معًا أو كتابتهما بشكل منفصل، وبعد ذلك قم بالضغط على زر الإدخال.

ثم يطلب منك النظام إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب المدير، قم بإدخالها ثم الضغط على زر الإدخال مجددًا.

تعمل هذه الأوامر على إعادة تشغيل كل ما يتعلق بشريط اللمس، ولذلك من الطبيعي أن تجد الايقونات تختفي من عليه فجأة.

ولكن يعود الشريط إلى العمل بعدها مباشرةً، ويمكنك تكرار هذه العملية في كل مرة يتوقف فيها الشريط.

استخدامات شريط اللمس

يشتكي الكثير من مستخدمي ماك بوك برو من شريط اللمس، ويرونه غير مفيد ولا يقدم جديدًا للحواسيب.

ولكن يقدم لك شريط اللمس مجموعة من الاستخدامات المختلفة والتي يمكن أن تغير من طريقة استخدامك للحاسوب تمامًا.

حيث يعرض شريط اللمس جميع الوجوه التعبيرية التي يمكنك استخدامها مع الرسائل، ويسمح لك بالاختيار منها عبر ضغطة زر.

كما يمكنك الاختيار من بين مجموعة الصور التي التقطتها حديثًا عبر شريط اللمس أيضًا، وهذا عبر تطبيق الصور في نظام ماك.

حيث يعرض لك شريط اللمس مجموعة من الصور الموجودة في المجلد بشكل مصغر داخله، ويمكنك الانتقال بينها عبر لمس الصورة التي ترغب بها في الشريط.

شريط المهام في ماك بوك

وتستطيع أيضًا الانتقال في الشريط الزمني داخل تطبيقات المونتاج أو حتى في الفيديو الذي تقوم بتشغيله عبر حاسوبك.

ويسمح لك بالانتقال بين صفحات الإنترنت المفتوحة عبر تطبيق سفاري والاختيار بينها من شريط اللمس دون الحاجة لاستخدام لوحة اللمس أو لوحة المفاتيح.

ويعرض جميع العمليات الحسابية التي يمكنك أن تقوم بها مباشرةً دون الحاجة للضغط على أي زر إضافي.