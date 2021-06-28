ما هي أفضل بدائل كلوب هاوس؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - بدأت الشركات في إطلاق بدائل كلوب هاوس المتنوعة، كما أن المنصات الكبيرة بدأت بإطلاق بدائلها أيضًا.

خاصية Spaces من تويتر

تأتي هذه الخاصية لتكون بديل كلوب هاوس من تويتر، وهي تعتمد على فكرة قريبة من كلوب هاوس ولكن عبر حسابات تويتر.

يمكنك إضافة 11 شخص كحد أقصى للغرفة في Spaces وهي مفتوحة للعامة حيث يستطيع أي شخص الدخول إليها.

ولكن لم تخرج الخدمة بعد من طور التجربة على نظامي أندرويد وiOS، ومن المتوقع أن تطلق المنصة تطبيقًا خاصةً بها في المستقبل.

منصة Riff

تختلف هذه المنصة عن كلوب هاوس وجميع بدائله الأخرى، حيث تعتمد على المحتوى المسجل مسبقًا قبل نشره.

وتستطيع عبر هذه المنصة تسجيل 3 دقائق كحد أقصى قبل أن تنشره على المنصة.

كما تجد جميع التسجيلات موجودة أمامك في صفحتها الرئيسية، ويمكنك متابعة أشخاص بعينهم لتستمع لتسجيلاتهم.

تعتبر Riff نسخة مخففة من SoundCloud أو نسخة صوتية من تويتر إن كنت ترغب في ذلك.

ويمكنك تحميل التطبيق الخاص بها على هواتف أندرويد وآيفون.

منصة Spoon

تسمح لك هذه المنصة بكسب الأموال من تسجيلاتك الصوتية وغرفك.

وبينما لم تطلق كلوب هاوس بعد خاصية كسب الأموال، إلا أن الجميع يتوقعون أن تسمح المنصة للمستخدمين بكسب الأموال منها.

وتمتلك Spoon ثلاثة أنواع مختلفة من المحتوى وهي: Talk و Cast و Live.

وتختلف هذه الأنواع في عدد من يستمع للتسجيل وإن كان مباشرًا أم لا.

يمكنك تقديم محتوى عبر المنصة يصل إلى ساعتين بشكل متواصل، ويتوفر التطبيق للتحميل على هواتف آيفون وأندرويد في بعض المناطق المختارة حول العالم.

تطبيق Leher

يفتخر هذا التطبيق بأنه يشبه كلوب هاوس كثيرًا، وهو يقول بأنه يرغب في التفوق على كلوب هاوس وتقديم مميزات جديدة.

يسمح هذا التطبيق للمستخدمين بالدخول إلى الغرف عبر الفيديو أو الصوت فقط، وهو يسمح للمستخدمين بكسب الاموال من خلاله.

وذلك عبر الاشتراكات أو التعاون مع بعض العلامات التجارية المشهورة، ويسمح لك التطبيق بمشاهدة المحادثات بشكل مباشر أو تسجيل منها بعد إنتهائها.

يفتخر التطبيق باحتوائه على مجموعة من المحترفين وأعضاء الشركات الناجحين للغاية.

ويمكنك تثبيت التطبيق مجانًا على هواتف أندرويد وآيفون.

غرف إنستاجرام

يعمل فيسبوك جاهدًا على تقديم بديل كلوب هاوس مباشرةً، وعلى الرغم من هذا فإن إنستاجرام قد أطلقت بديل كلوب هاوس الخاص بها.

لا تختلف هذه الخاصية كثيرًا عن البث المباشر في إنستاجرام، ولكن بدلًا من مشاركة شخص واحد تستطيع مشاركة أكثر من شخص معًا.

وتستطيع الاختيار بين الظهور عبر الفيديو أو الصوت فقط.