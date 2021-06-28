بالفيديو: هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

احتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية ((CNSA مقطع فيديو عن هبوط المركبة Zhuzhong على سطح المريخ.

يلاحظ في مقطع الفيديو انفتاح مظلة الهبوط وحركة المركبة الجوالة على سطح الكوكب الأحمر.

يذكر أن مهمة Tianwen 1 كانت قد أطلقت في 23 تموز 2020، وفي 15 ايار الماضي هبطت المركبة المريخية مع منصة هبوطها على سطح الكوكب الأحمر.

والمهمة الأساسية لهذه البعثة، هي البحث عن علامات محتملة للحياة على كوكب المريخ، وما إذا كانت الظروف على الكوكب ستتغير مستقبلا وتصبح ملائمة لحياة البشر، وذلك بحسب “نوفوستي”.