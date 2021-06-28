تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جيل جديد من الأجهزة اللوحية بمعالجات كوالكوم وMediaTek

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية التي تضم رقاقات معالج كوالكوم وMediaTek، حيث قدمت الشركة 5 من الإصدارات الجديدة.

جهاز Yoga Tab 13

ينطلق هذا الإصدار في السوق الصيني بعنوان Yoga Pad Pro، ويستهدف دعم مهام التصميم والوسائط، ويأتي الجهاز اللوحي بحجم شاشة 13 إنش بدقة عرض 2K، كما تتميز الشاشة بسطوع 400 nit، ودعم تغطية لونية من sRGB بنسبة 100%، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision HDR.

يضم جهاز Yoga Tab 13 رقاقة معالج Snapdragon 870 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR5، ويدعم الجهاز الإتصال بأجهزة الحاسب عبر كابل micro-HDMI إلى USB ليعمل كشاشة ثانوية لأجهزة الحاسب.

كما يضم الجهاز اللوحي 4 من مكبرات JBL الصوتية، ويدعم تقنية Dolby Atmos، كما يأتي بغرف صوتية لدعم bass بقدرة 450Hz لمؤثرات صوتية مميزة.

وتؤكد لينوفو على أن جهاز Yoga Tab 13 يدعم الإستمرار بعمر شحن حتى 12 ساعة من البث، كما يأتي الجهاز بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم مكالمات الفيديو.

أيضاً يضم الجهاز مسند معدني لتثبيت الجهاز اللوحي، كما يتوافق Yoga Tab 13 مع قلم لينوفو Precision Pen 2.2 إلا أنه يباع بشكل منفصل، ويتوفر الجهاز الشهر المقبل باللون الأسود بسعر 680 دولار.

جهاز Yoga Tab 11

يأتي هذا الإصدار بمعايير TÜV Rheinland في مقاومة الإضاءة الزرقاء، ويأتي بشاشة IPS TDDI بحجم 11 إنش ودقة عرض 2k، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision، ويضم رقاقة معالج HelioTM G90T.

كما يدعم الجهاز قلم Precision Pen 2 ويأتي بمسند أيضاً لتثبيت الجهاز، كما يتوفر بنموذج يدعم الإتصال بشبكات LTE، ايضاً يتميز بتصميم مقاوم للحرارة ومن المقرر أن يتوفر في أغسطس بسعر 320 دولار.

أيضاً تقدم لينوفو Tab P11 Plus بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وحجم 11 إنش بدقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما يضم 4 من المكبرات الصوتية ستريو ويدعم تقنية Dolby Atmos، كما يدعم عمر شحن يصل إلى 12 ساعة من البث، ويأتي بسعر 260 دولار.

أجهزة Tab M7و Tab M8

قدمت لينوفو الجيل الثالث من أجهزة Tab M7 و Tab M8 اللوحية وهي إصدارات محسنة بدعم أفضل لمساعد جوجل الرقمي، كما تدعم الأجهزة نمط خاص للشحن الذكي، والتحكم في الأجهزة الذكية في المنزل.

ويأتي جهاز M7 بمعالج رباعي الأنوية وشاشة IPS بحجم 7 إنش، وتصميم معدني بالكامل، بينما يدعم M8 معالج ثماني الأنوية، ويأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وشاشة بحجم 8 إنش.

وتتوفر الأجهزة بسعر يبدأ من 110 دولار، على أن ينطلق M7 للأسواق الشهر المقبل، وينطلق M8 لاحقاً هذا العام في سوق الولايات المتحدة.

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