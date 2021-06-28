تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 30 من يونيو لإطلاق جهاز Mi Notebook Pro X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني شاومي يوم 30 من يونيو لكشف النقاب رسمياً عن جهاز Mi Notebook Pro X.

تقدم شاومي للسوق الصيني خلال أيام أحدث أجهزة الحاسب الدفتري Mi Notebook Pro X، ولقد أوضحت إعلانات تشويقية نشرت من شاومي فئة المعالج الذي يدعم هذا الإصدار وأيضاً التصميم.

ولقد نشرت شاومي 3 من الإعلانات التشويقية على منصة Weibo، حيث جاء الإعلان الأول في مقطع فيديو تشويقي قصير أوضح تصميم جهاز Mi Notebook Pro X الذي يأتي بتصميم منحني في زوايا هيكل الجهاز.

كما تأتي لوحة المفاتيح في الجهاز مع مكبرات صوتية grille في الجانبين، أيضاً تختفي لوحة Numpad في تصميم لوحة المفاتيح، كما تظهر علامة شاومي التجارية على الجهاز.

ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية الأخرى دعم الجهاز بالجيل 11 من معالجات إنتل من سلسلة Intel H35، كما يأتي بكرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti، أيضاً أكدت الشركة على قدرة 45W في المعالج.

المصدر

اعلان





