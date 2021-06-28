شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يقدم مهندسو "مروحية الإبداع" الدعم الفنى على كوكب آخر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت طائرة الهليكوبتر الإبداعية التابعة لوكالة ناسا على مخيلة العالم من خلال استكشافها للمريخ من الجو، أكملت مؤخرًا رحلتها الثامنة الناجحة، ولكن كقطعة تقنية تجريبية، لم تكن جميعها سلسة بالنسبة للطائرة الهليكوبتر الصغيرة - فقد كان عليها أيضًا التعامل مع مشكلتين برمجيتين أثناء عملياتها، حاليا شارك رئيس عمليات الإبداع تيدى تزانيتوس بعض الأفكار حول كيفية إصلاح الفريق لمشاكل البرامج على جزء من التكنولوجيا على كوكب آخر، حسبما نقل موقع Digitartlends.

ونشأت المشكلة الأولى فى الاستعدادات للرحلة الرابعة عندما فشلت الدوارات فى الدوران بشكل صحيح، أفاد فريق Ingenuity أن المروحية كانت تواجه مشكلة فى الانتقال إلى وضع "حالة الطيران"، مما منع الشفرات من الدوران بأقصى سرعة، اتضح أن هذا يرجع إلى البرامج الحذرة المفرطة، حيث اكتشف مكون مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية (FPGA) اختلافات طفيفة جدًا فى التوقيت، وبالتالى منع المروحية من الطيران.

تم إصلاح هذه المشكلة من خلال إنشاء حل مؤقت للسماح للطائرة الهليكوبتر بمواصلة أداء رحلاتها، ولكن كان هناك احتمال أن تتكرر المشكلة وتتطلب عدة محاولات فى الرحلات الجوية فى المستقبل، الآن قام الفريق بتحديث برنامج Flight Controller لإصلاح هذه المشكلة بشكل دائم والتى اختبروها من خلال اختبار الدوران البطيء للشفرات الأسبوع الماضي.

المسألة الثانية تتعلق بالكاميرا التى تستخدمها المروحية لوضع نفسها، تحتوى المروحية على كاميرات ملونة وكاميرات بالأبيض والأسود تستخدمها لالتقاط صور للأرض أدناه وإجراء تعديلات سريعة على تحركاتها، حتى 500 مرة فى الثانية. للمناورة بشكل فعال، تحتاج المروحية إلى طوابع زمنية دقيقة للصور التى تلتقطها حتى تتمكن من إجراء هذه التعديلات بشكل صحيح.

كانت المشكلة التى نشأت أثناء الرحلة السادسة هى وجود خلل فى خط الأنابيب لمعالجة الصور، عند استخدام الكاميرا الملونة ، تسبب هذا الخلل فى إسقاط إطار واحد، لكن هذا يعنى أن الطوابع الزمنية على الصور اللاحقة كانت غير صحيحة، مما أدى إلى محاولة المروحية تصحيح تحركاتها بشكل مفرط وانتهى بها الأمر بالتأرجح للخلف وللأمام.

لحسن الحظ تمكنت المروحية من الهبوط بسلام، لكن الفريق قرر عدم استخدام الكاميرا الملونة فى الرحلات التالية السابعة والثامنة، يعتقدون أن متطلبات المعالجة الأكثر كثافة للصور الملونة هى التى تؤدى إلى حدوث خلل، لذا فقد تمسكوا بالكاميرات ذات اللونين الأبيض والأسود الأقل تطلبًا وبالتالى الأكثر أمانًا فى الوقت الحالي.

سيتطلب إصلاح هذه المشكلة تحديث جزء كبير من برنامج الهليكوبتر، سيقوم الفريق بإنشاء إضافة برمجية تكتشف ما إذا تم إسقاط إطار والتى ستصحح أى طوابع زمنية لاحقة، مما يسمح لهم باستخدام الكاميرا الملونة مرة أخرى، إنهم يخططون لإجراء هذا التحديث فى الأيام القليلة المقبلة.