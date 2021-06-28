تكنولوجيا: رصد هاتف OnePlus Nord2 برقاقة معالج Dimensity 1200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن هاتف OnePlus Nord2 الذي ظهر في قاعدة بيانات Benchmark برقاقة معالج Dimensity 1200.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus Nord2 5G في حدث يعقد خلال شهر يوليو، واليوم تم رصد الهاتف في إختبارات Benchmark إستعداداً للإعلان المرتقب.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن هاتف Nord2 يأتي برقاقة معالج Dimensity 1200، وهو ما أكدت عليه إختبارات Benchmark، كما تكشف الإختبارات عن دعم الهاتف لذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً أوضحت التسريبات السابقة المواصفات المتوقعة لهاتف OnePlus Nord2، حيث أشير إلى أن الهاتف يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يتميز بأبعاد 20:9، ومعدل تحديث 90Hz، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

كما أشير إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Dimensity 1200، وبطارية بقدرة 4500 mAh، أيضاً يضم كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية Sony IMX766 المميز بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

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