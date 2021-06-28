شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء الصين يستمتعون بـ120 نوعًا من الأطباق أثناء إقامتهم فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيختار رواد الفضاء الصينيون بمهمة شنتشو 12 وجباتهم من أكثر من 120 طبقًا خلال إقامتهم التي تستمر ثلاثة أشهر في المدار، ووصل رواد الفضاء الصينيون ني هايشنج وليو بومينج وتانج هونجبو إلى وحدة محطة تيانخه الفضائية في 17 يونيو، وتمكنوا الآن من الوصول إلى الإمدادات على متن مركبة الشحن الفضائية تيانتشو 2 الراسية التي تم إطلاقها في مايو الماضى.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، فإنه من بين 6.8 طن من الإمدادات التي قدمتها المركبة مجموعة من الأطعمة والمشروبات الأساسية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الشاي والعصائر والحساء، كما نقلت المركبة الفضائية مبردات لتخزين الفواكه والخضراوات الطازجة.

قال هوانج ويفين، كبير مدربي رواد الفضاء في الصين، لمحطة CCTV التلفزيونية، إن الأطعمة عادة ما تكون صلبة وخالية من العظم، في قطع صغيرة ويتم اختيارها لتلبية الأذواق الشخصية لرواد الفضاء.

وتشمل الوجبات لحم الخنزير المبشور في صلصة الثوم ودجاج ولحم البقر بالفلفل الأسود والملفوف المخلل.

وأضاف هوانج: "لقد جهزنا محطة الفضاء بمطبخ وفرن ميكروويف، لذا فإن رواد الفضاء لديهم طرق أكثر لتسخين الطعام عن ذي قبل"، موضحا"يمكنهم تناول طعام ساخن متى احتاجوا".

كما أن رواد الفضاء يمكنهم استخدام التوابل مثل صلصة لحم الخنزير وصلصة الفلفل للمساعدة في التكيف مع الفقدان المؤقت لحاسة التذوق في الجاذبية الصغرى.