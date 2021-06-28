شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير وضع مشاهدة فيديو على أيفون بطريقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تسجيل مقطع فيديو مع وضع أيفون الخاص بك أفقيًا أو رأسيًا أو حتى مقلوبًا، فإذا كان جهاز أيفون الخاص بك يعمل بنظام iOS 13 أو إصدار أحدث، يمكنك التحكم في وضع مقاطع الفيديو الخاصة بك في تطبيق الصور، وإذا لم يكن لديك iOS 13، فسيتعين عليك استخدام iMovie، وإليك كيفية القيام بالأمرين معًا.





طريقة التحكم في أيفون من خلال تطبيق الصور

1. افتح تطبيق الصور واختر الفيديو الذي تريد دورانه.

2. اضغط على تحرير في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3. على الجانب الأيمن من شريط الأدوات أسفل الفيديو، اضغط فوق رمز "اقتصاص" ، الذي يبدو كمربع به سهمان حوله.

4. بعد ذلك، في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، اضغط فوق رمز مربع به سهم منحني فوقه، واستمر في الضغط على الزر حتى يتم دوران الفيديو الخاص بك إلى الاتجاه الذي تريده.

5. اضغط على "تم" أسفل الزاوية اليمنى لحفظ الفيديو في اتجاهه الجديد.

إذا لم تعجبك النتائج، فيمكنك دائمًا الرجوع إلى تحرير وتدوير الفيديو إلى أي موضع آخر.



طريقة التحكم في أيفون من خلال باستخدام iMovie طريقة التحكم في أيفون من خلال باستخدام iMovie 1. افتح تطبيق الصور واختر الفيديو الذي تريد دورانه.

2. اضغط على تحرير في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3. في الزاوية العلوية اليمنى، اضغط فوق رمز دائرة بداخلها ثلاث نقاط، وحدد iMovie في النافذة المنبثقة، وسيتم فتح الفيديو تلقائيًا في iMovie.

4. باستخدام إصبعين، قم بعمل إيماءة ملتوية في منتصف الفيديو، كما لو كنت تحاول دوران الفيديو، قم بتدوير أصابعك في الاتجاه الذي تريد به دوران الفيديو، واستمر في الالتواء حتى يتم تدوير الفيديو إلى الاتجاه الذي تريده.

5. اضغط على تم في الزاوية العلوية اليمنى.

ستتم إعادة حفظ الفيديو في مكتبة الصور الخاصة بك لتحل محل الفيديو الأصلي، وتدورانه إلى الاتجاه المطلوب.

إذا لم تعجبك النتائج، فيمكنك إعادة تحرير الفيديو ودورانه في الاتجاه الآخر للعودة إلى الاتجاه الأصلي.