شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد 20 لقطة سريعة لمحطة الفضاء الدولية أثناء مرورها بالشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مصور فوتوغرافي مجموعة مذهلة من اللقطات لمحطة الفضاء الدولية (ISS) وهي تمر أمام سطح الشمس، وتُظهر اللقطات، التي التقطها المصور البرتغالي ميجيل كلارو، 43 عامًا، في صورة واحدة لمسار المحطة الفضائية وهي تعبر قرص الشمس، وتشكل ما يشبه الحزام الذهبي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التقاط المركبة الفضائية أكثر من 20 مرة أثناء مرورها فوق نجمنا في 0.55 ثانية فقط، على مسافة 271 ميلاً (436.29 كيلومترًا) من الأرض وبسرعة لا تصدق تبلغ 16500 ميل في الساعة (7.38 كيلومتر في الثانية).



الشمس التقط كلارو هذا المرور باستخدام كاميرا خاصة مزودة بفلتر الهيدروجين ألفا الشمسي، والذي يسلط الضوء على الكروموسفير، وهى طبقة في الغلاف الجوى للشمس. وقال كلارو، إنه شعر "بالرضا الشديد" لأنه التقط محطة الفضاء الدولية وهي تمر في المكان المناسب تمامًا، مضيفا، "لقد عملت على مسار محطة الفضاء الدولية باستخدام موقع Transit Finder على شبكة الإنترنت، ثم بدأت في محاولة العثور على حقل جميل يمكنني من خلاله وضع نفسي بالقرب من مسار العبور المركزى".

محطة الفضاء

وتكمل محطة الفضاء الدولية، التي يبلغ عرضها 357.5 قدمًا وطولها 239.4 قدمًا، دورة كاملة حول الأرض مرة كل 90 دقيقة.

وقال كلارو: "كانت محطة الفضاء الدولية مرئية فقط لمدة 0.55 ثانية، لذلك قمت بإعداد كاميرا الفيديو الكوكبية الخاصة بي لالتقاط متوسط سرعة معدل إطار يبلغ 47 إطارًا في الثانية".

وأكد كلارو، "أشعر بالارتياح لأن كل شيء سار بشكل جيد في النهاية، خاصةً عندما يكون هناك الكثير من الأشياء مثل الطقس، كان من الممكن أن يحدث خطأ ويمنعني من الحصول على اللقطة المثالية."