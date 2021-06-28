- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد 20 لقطة سريعة لمحطة الفضاء الدولية أثناء مرورها بالشمس والان مع تفاصيل الخبر
الشمس
التقط كلارو هذا المرور باستخدام كاميرا خاصة مزودة بفلتر الهيدروجين ألفا الشمسي، والذي يسلط الضوء على الكروموسفير، وهى طبقة في الغلاف الجوى للشمس.
وقال كلارو، إنه شعر "بالرضا الشديد" لأنه التقط محطة الفضاء الدولية وهي تمر في المكان المناسب تمامًا، مضيفا، "لقد عملت على مسار محطة الفضاء الدولية باستخدام موقع Transit Finder على شبكة الإنترنت، ثم بدأت في محاولة العثور على حقل جميل يمكنني من خلاله وضع نفسي بالقرب من مسار العبور المركزى".
محطة الفضاء
وقال كلارو: "كانت محطة الفضاء الدولية مرئية فقط لمدة 0.55 ثانية، لذلك قمت بإعداد كاميرا الفيديو الكوكبية الخاصة بي لالتقاط متوسط سرعة معدل إطار يبلغ 47 إطارًا في الثانية".
وأكد كلارو، "أشعر بالارتياح لأن كل شيء سار بشكل جيد في النهاية، خاصةً عندما يكون هناك الكثير من الأشياء مثل الطقس، كان من الممكن أن يحدث خطأ ويمنعني من الحصول على اللقطة المثالية."