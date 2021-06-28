شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 لن يدعم وجود متصفح Internet Explorer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان نظام التشغيل Windows 10 يتيح للمستخدمين تشغيل Internet Explorer والإصدار القديم من مايكروسوفت Edge وEdge الجديد الذي يعمل بنظام Chromium، وكان هذا الثلاثي من المتصفحات التوضيح المثالي لصراعات مايكروسوفت مع الويب على مدار العقد الماضي، ولكن الآن بعد أن تم وضع Internet Explorer للراحة في عام 2022، فقد اختفى من Windows 11 أيضًا.

وكشفت مايكروسوفت أن Internet Explorer سيتم "تعطيله" في نظام التشغيل Windows 11، حيث يختفي تمامًا من Windows 11، وقالت الشركة "لن يكون تطبيق Internet Explorer 11 لسطح المكتب متاحًا على نظام التشغيل Windows 11"، ومن المنتظر أن يكون مايكروسوفت Edge هو المتصفح الافتراضي لنظام التشغيل Windows 11.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا تجمع فيها مايكروسوفت Internet Explorer بإصدار جديد من Windows لأكثر من 20 عامًا، حيث كان الإصدار 2.5 من خدمة Windows 95 OEM في عام 1997هو المرة الأولى التي تجمع فيها مايكروسوفت بشكل صريح Internet Explorer في مستكشف Windows وأجزاء رئيسية أخرى من Windows.

وأدى هذا التجميع إلى معركة الولايات المتحدة ضد مايكروسوفت لمكافحة الاحتكار بعد عام واحد فقط من ظهور Internet Explorer لأول مرة في أكتوبر 1997.