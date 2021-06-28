شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "لينكد إن" ينضم للاتحاد الأوربى لإزالة المنشورات التى تحض على الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التزمت "لينكد إن" المملوك لشركة مايكروسوفت ببذل المزيد من الجهد للتخلص سريعًا من خطاب الكراهية غير القانوني من منصتها في الاتحاد الأوروبي من خلال الاشتراك رسميًا في مبادرة التنظيم الذاتي التي تسعى إلى معالجة المشكلة من خلال مدونة سلوك طوعية حسبما نقل موقع Digitartlends.

كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في بيان، أن الشبكة الاجتماعية المهنية قد انضمت إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة خطاب الكراهية غير القانوني عبر الإنترنت مع مفوض العدالة ديدييه رايندرز، ورحب بمشاركة LinkedIn (وإن كان ذلك متأخرًا)، وأضاف في بيان أن المدونة "تعتبر وستظل أداة مهمة في مكافحة خطاب الكراهية، بما في ذلك ضمن إطار العمل الذي أنشأته تشريعات الخدمات الرقمية".

وأضاف رايندرز: "أدعو المزيد من الشركات للانضمام، حتى يخلو عالم الإنترنت من الكراهية".

وفي حين أن اسم LinkedIn لم يكن مرتبطًا رسميًا بالقانون التطوعي قبل الآن، إلا أنه قال إنه "يدعم" الجهد عبر الشركة الأم مايكروسوفت والتي تم تسجيلها بالفعل.

وقالت أيضًا في بيان حول قرارها الانضمام رسميًا الآن:

لينكد إن هو مكان للمحادثات المهنية حيث يتواصل الناس ويتعلمون ويجدون فرصًا جديدة، نظرًا للمناخ الاقتصادي الحالي والاعتماد المتزايد على الباحثين عن عمل والمتخصصين في كل مكان على LinkedIn، فإن مسؤوليتنا هي المساعدة في خلق تجارب آمنة لأعضائنا، لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحًا بشأن عدم التسامح مع خطاب الكراهية على منصتنا، يُعد موقع لينكدإن جزءًا قويًا من الهويات المهنية لأعضائنا طوال حياتهم المهنية - ويمكن رؤيتها من قبل صاحب العمل والزملاء وشركاء الأعمال المحتملين. "