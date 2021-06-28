شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "لينكد إن" ينضم للاتحاد الأوربى لإزالة المنشورات التى تحض على الكراهية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رايندرز: "أدعو المزيد من الشركات للانضمام، حتى يخلو عالم الإنترنت من الكراهية".
وفي حين أن اسم LinkedIn لم يكن مرتبطًا رسميًا بالقانون التطوعي قبل الآن، إلا أنه قال إنه "يدعم" الجهد عبر الشركة الأم مايكروسوفت والتي تم تسجيلها بالفعل.
وقالت أيضًا في بيان حول قرارها الانضمام رسميًا الآن:
لينكد إن هو مكان للمحادثات المهنية حيث يتواصل الناس ويتعلمون ويجدون فرصًا جديدة، نظرًا للمناخ الاقتصادي الحالي والاعتماد المتزايد على الباحثين عن عمل والمتخصصين في كل مكان على LinkedIn، فإن مسؤوليتنا هي المساعدة في خلق تجارب آمنة لأعضائنا، لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحًا بشأن عدم التسامح مع خطاب الكراهية على منصتنا، يُعد موقع لينكدإن جزءًا قويًا من الهويات المهنية لأعضائنا طوال حياتهم المهنية - ويمكن رؤيتها من قبل صاحب العمل والزملاء وشركاء الأعمال المحتملين. "