تكنولوجيا: صور مسربة حية لهاتف Honor X20 SE قبل الإعلان الرسمي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم هاتف Honor X20 SE المرتقب الإعلان عنه خلال الفترة القادمة.

قدمت شركة Honor مؤخراً للأسواق سلسلة هواتف Honor 50 التي سجلت مبيعات مرتفعة خلال دقائق، ومن جديد تستعد الشركة للإعلان عن إصدار أخر بعنوان Honor X20 SE الذي رصد بالفعل في صور حية مؤخراً.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Honor X20 SE يأتي بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، بمعدل تحديث 90Hz، كما يضم الهاتف رقاقة Dimensity 700، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

كما نشرت الصور الحية اليوم عبر Digital Chat Station على منصة Weibo، حيث رصد هاتف Honor X20 SE بألوان متدرجة، كما يتميز الهاتف بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية.

أيضاً يأتي هاتف Honor X20 SE بتصميم نحيف لإطار الهاتف في ثلاثة الإتجاهات، بينما يأتي الإطار السفلي بتصميم أكثر سماكة، كما تتميز الكاميرة الخلفية بتصميم ثلاثي رأسي، ومن المتوقع أن تكشف Honor عن موعد الإعلان عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

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