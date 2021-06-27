تكنولوجيا: مراجعة على طابعة Creality CR-10 Smart ثلاثية الأبعاد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Creality مجموعة مميزة من الطابعات ثلاثية الأبعاد، وتعد طابعة Creality CR-10 Smart أحد إصدارات الشركة المميزة التي تأتي بتصميم إنسيابي أنيق وواجهة تحاكي CR-6 SE مع عدد من المميزات الجديدة التي تجعل من طابعة Creality CR-10 Smart ترقية أفضل للكثير من المستخدمين.

تصميم كبير الحجم

تدعم Creality طابعة CR-10 Smart ثلاثية الأبعاد بمجموعة من المميزات، ويأتي على رأس هذه المميزات الحجم الكبير 300 في 300 في 400 مم، التي تعد من أهم مميزات سلسلة CR التي تجمع بين الحجم الكبير والسعر الجيد، لذا يمكن للطابعة أن تدعم طباعة الكثير من النماذج بسلاسة.

كما تتميز طابعة Creality CR-10 Smart بتصميم قوي وأكثر إستقراراً بفضل الدعامات المزدوجة التي ترتكز بشكل قطري، وهو تصميم يختلف عن الإصدارات السابقة من الطابعات، حيث يتميز هذا التصميم بتثيت الدعامات في الجزء الخلفي من الطابعة.

ويمكن لهذا التغيير الطفيف في تصميم الطابعة أن يدعم المستخدم في الوصول السريع إلى لوحة الطابعة، كما ستعمل الدعامات على تثبيت إطارات الطابعة على النحو الأمثل، مع خفض الإهتزازات أثناء عملية الطباعة، مع ميل Z يدعم طباعة نهائية بسلاسة أكبر، بشكل خاص في نماذج الطباعة الطويلة.

أيضاً تدعم براغي الرصاص ثنائية المحاور Z في طابعة CR-10 Smart ميزة الحركة السلسة للطابعة إلى الأسفل والأعلى مع إستقرار ودقة أعلى في الطباعة.

التسوية التلقائية في الطباعة

تأتي الطابعات غالباً بتصميم يتطلب التسوية اليدوية للنظام الأساسي بإستخدام ورقة، إلا أن Creality تقدم هذا الإصدار بميزة التسوية التلقائية للوحة الطباعة بتجربة تحاكي CR-6 SE.

ميزة الإتصال بشبكات WI-FI

تدعم طابعة CR-10 Smart واحدة من أهم مشكلات الطابعات التي تتطلب إستخدام حاسب عبر بطاقة SD، حيث يمكن للمستخدم في هذا الإصدار التحكم في الطابعة من الأجهزة عن بعد أو عبر تطبيق Creality السحابي، كما يمكن التحكم في عملية الطباعة عن بعد عبر الهاتف.

شاشة بخاصية اللمس وواجهة مستخدم

قامت شركة Creality بإضافة تعديلات على طابعة CR-6 SE في هذا الإصدار الذكي CR-10 Smart، حيث تتضمن الطابعة شاشة ملونة بحجم 4.3 إنش بخاصية اللمس في قاعدة الطابعة.

كما تدعم واجهة المستخدم الجديدة في الطابعة تغيير آلية التحكم القديمة عبر المقبض، كما تعمل الطابعة على لوحة الأم 32 بت المطورة من شركة Creality التي تدعم التشغيل السلس والتفاعل بكفاءة أعلى، كما أكدت الشركة على أن الشاشة ستدعم توفير الطاقة عبر خفض العمليات اليدوية على مدار 30 دقيقة.

مميزات إضافية في CR-10 Smart

تتضمن الطابعة لوحة Carborundum زجاجية، وهو النموذج الخاص بشركة Creality من Anycubic Ultrabase، حيث يوفر السطح الزجاجي طبقة ملساء لدعم الإلتصاق بكفاءة أعلى في عملية الطباعة، كما تدعم أيضاً إزالة النماذج بسلاسة.

أيضاً تأتي الطابعة بميزة التجميع الجزئي المسبق، كما يستغرق الإنتهاء من إعداد الطابعة 10دقائق فقط، كما تدعم الطابعة ميزة الإغلاق التلقائي بعد الإنتهاء من عملية الطباعة لتوفير الطاقة.

كما تتميز CR-10 Smart بعملية طباعة هادئة بفضل تصميم اللوحة الأم ونظام التبريد الذي يضم مراوح هادئة مع وحدة إمدادات الطاقة.

0.00 تجمع طابعة CR-10 Smart بين التصميم القوي والأكثر إستقراراً، مع تحكم أكثر كفاءة عبر الإتصال بشبكات Wi-Fi، كما تتميز بواجهة ذكية وطباعة سلسة ودقيقة مع آداء هادئ 9.5/10 الإيجابيات تصميم قوي وأكثر إستقرار

طباعة سلسة ودقيقة

ميزة التسوية التلقائية

إتصال بشبكات Wi-Fi

شاشة مع واجهة مستخدم ذكية

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