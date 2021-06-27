كيفية تفعيل ميزة اكتشاف الحوادث في هاتف بكسل

دبي - يزن راشد - إذا كنت تستخدم إحدى نماذج هواتف بكسل Pixel من جوجل، فيمكنك تفعيل ميزة اكتشاف حوادث السير التي قد تكون مفيدة للغاية.

وتستخدم الميزة بيانات الموقع ومستشعرات الحركة والصوت المحيط لتحديد ما إذا كنت قد تعرضت لحادث سير.

وتطلق إنذار للتأكد من أنك بخير والاتصال بأرقام الطوارئ التي حددتها سابقًا حتى تحصل على المساعدة في الوقت المناسب.

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تفعيل الميزة في هاتف بكسل

ابحث عن تطبيق الأمان الشخصي المثبت سابقًا ومن ثم اضغط عليه.

بعد فتح التطبيق، اضغط على رمز الترس في أعلى الجهة اليسرى من التطبيق.

قم بتشغيل الزر الذي بجوار خيار اكتشاف حوادث السير.

في هذه الصفحة ايضًا، يمكنك الضغط على خيار تجربة عرض توضيحي في الأسفل لمعرفة كيفية عمل الميزة.

وعند اكتشاف الهاتف تعرضك لحادث في الطريق، فإنه يهتز بشدة مع إطلاق صوت إنذار. ومن ثم يتحدث المساعد الصوتي إليك، ويخبرك أن تقول طوارئ إذا كنت تريد الاتصال برقم للطوارئ، أو يمكنك قول إلغاء إذا لم يكن هناك داع.

وإذا قلت إلغاء أو ضغطت على خيار أنا بخير عبر الشاشة، فإن بإمكانك في هذه الحالة الإشارة إلى ما إذا كنت قد تعرضت إلى حادث بسيط أو لم تتعرض لحادث.

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ومن خلال القيام بذلك، يمكنك مساعدة جوجل في تحسين طرق الكشف الخاصة بها بحيث تكون أكثر دقة في المستقبل.

وإذا اتصلت برقم الطوارئ، فإنك ترى موقعك المحدد عبر الشاشة حتى تتمكن من السماح للطوارئ بمعرفة مكانك.

وفي حالة حدوث شيء ما، فمن المفيد أن تعرف أن هناك إجراءات أمان موجودة ضمن هاتف بكسل للحفاظ على سلامتك.

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والجدير بالذكر أن تسريبات هواتف بكسل 6 وبكسل 6 برو قد بدأت بالظهور مع اقتراب موعد إطلاقها. كما ظهرت تسريبات حول وجود نموذج ثالث من هذه السلسلة. ولكن حتى الآن لا يوجد تفاصيل موثوقة عن مواصفاته ومميزاته.