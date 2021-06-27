شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 45% من جميع الهواتف الذكية المباعة فى عام 2022 مزودة بشاشة OLED والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن ما يقرب من نصف الهواتف الذكية التي سيتم بيعها في عام 2022 ستتميز بشاشات من نوع OLED، ووفقًا لتقرير TrendForce، تمثل هذه الشعبية المتزايدة لتقنية "organic light-emitting diode display" والتى تعرض اختصارا بـOLED في سوق الهواتف الذكية.

وقال التقرير إن 39.8% من جميع الهواتف الذكية التي تم بيعها في عام 2021 تتميز بلوحات OLED، ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يتم عرض هذا النوع من الشاشات بنسبة 45% من إجمالي الهواتف التي سيتم بيعها في عام 2022، وأضافت الشركة القائمة على التحليلات البحثية أن اعتماد صانعي الهواتف الذكية الرئيسيين مثل Apple و Samsung بشكل أوسع لتقنية شاشة AMOLED و OLED هي أحد الأسباب الرئيسية للقفز في الحصة السوقية للأجهزة المزودة بتقنية OLED.

وعلى الرغم من ذلك، فإن العرض IC لبرنامج تشغيل الشاشة للوحات OLED غير قادر حاليًا على مواكبة الطلب المرتفع في الوقت الحالي، وأضاف التقرير أن هذه الشرائح أكبر نسبيًا من الرقائق الأخرى، لذلك يمكن عمل عدد أقل لكل رقاقة، وتستخدم معظم برامج تشغيل العرض 40 نانومترًا إلى 28 نانومتر لعمليات IC.