شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء يحرزون تقدما فى ترقية نظام الطاقة لمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرز رواد الفضاء تقدمًا في ترقية نظام الطاقة لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث أكملوا مؤخرًا سير في الفضاء لتثبيت مجموعة شمسية جديدة ثانية حسبما نقل موقع Digitartlends.

وصعد رواد الفضاء توماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) وشين كيمبرو من ناسا خارج المحطة الفضائية الجمعة الماضية ونشر مجموعة الطاقة الشمسية الجديدة، مع الاستعدادات والفحوصات، استغرق السير في الفضاء 6 ساعات و45 دقيقة إجمالاً، لكن نشر المصفوفة استغرق حوالي 10 دقائق فقط، وبدأت المجموعة الجديدة في توليد الطاقة على الفور.

هذه المجموعة، التي تسمى ISS Roll-Out Solar Array (iROSA)، هي واحدة من ستة مصفوفة سيتم نشرها كجزء من مشروع طويل الأجل لتحديث نظام الطاقة للمحطة الفضائية، يصل عمر بعض المصفوفات الشمسية الحالية المستخدمة في المحطة إلى 20 عامًا، وهي أقدم من العمر الافتراضي البالغ 15 عامًا الذي كانت مخصصة له في الأصل.

ولا تزال هذه المصفوفات القديمة تعمل ولكن مقدار الطاقة التي تولدها ينخفض ​​ببطء بمرور الوقت، المصفوفات الجديدة أصغر من المصفوفات الحالية ، لكنها تولد نفس القدر من الطاقة لأنها أكثر كفاءة.

ووفقا لوكالة ناسا"تم وضع المصفوفة الشمسية الجديدة أمام المجموعة الشمسية الحالية على نفس المستوى والمفاصل الدوارة، ولكن ليس مباشرة أعلى المصفوفات الشمسية الأولية".

وأضافت "المصفوفات الجديدة يبلغ طولها 60 قدمًا وعرضها 20 قدمًا (18.2 مترًا في 6 أمتار) وستظل مظللة أكثر بقليل من نصف المجموعة الأصلية التي يبلغ طولها 112 قدمًا وعرضها 39 قدمًا، ستنتج كل iROSA جديدة أكثر من 20 كيلوواط من الكهرباء، بينما تولد المصفوفات الحالية، في المتوسط ​​، 17 إلى 23 كيلوواط لكل منهما".

قام رائدا الفضاء نفسيهما بالعديد من عمليات السير في الفضاء مؤخرًا، بما في ذلك تركيب أول مجموعة شمسية جديدة الأسبوع الماضي، كذلك يجب أن يكون الاثنان معتادين جيدًا على العمل مع بعضهما البعض الآن، حيث إنهما ما مجموعه خمس عمليات سير في الفضاء معًا - ثلاثة حتى الآن في مهمتهما الحالية، ومسارين سابقين في الفضاء خلال مهمة سابقة في عام 2017 عندما استبدلوا النيكل الأقدم للمحطة - بطاريات الهيدروجين مع بطاريات الليثيوم أيون الجديدة.