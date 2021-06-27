تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدم لعدم مصداقية نتائج البحث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البحث في إختبار ميزة جديدة في محرك البحث لدعم المستخدمين بميزة التنبيه في حالة عدم مصداقية نتائج البحث التي تظهر للمستخدم.

تعمل شركة جوجل على تطوير محرك البحث خلال الفترة القادمة لزيادة معايير الحماية والأمان للمستخدمين، ومنع عمليات الإحتيال من الصفحات الغير موثوقة على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن تعمل الميزة الجديدة من جوجل على التدقيق على مصداقية نتائج البحث بكفاءة أعلى، لدعم المستخدمين في الحصول على نتائج ومعلومات بجودة ومصداقية أعلى.

ويمكن لهذه الميزة أن تدعم التحقق بشكل أفضل من صدق وصحة المعلومات في الأخبار العاجلة، أيضاً في حالة عدم التحقق من مصداقية المعلومات في نتائج البحث سيتم تنبيه المستخدم لاحقاً، كما سيتم إشعار المستخدم في حالة تحقق الخوارزمية من عدم صحة التفاصيل أو المعلومات في الأخبار العاجلة.

وتتجه جوجل لترقية آلية التحقق من صحة المعلومات التي يتم نشرها في نتائج البجث على غرار خورازمية التعلم الآلي المقدمة في شبكات التواصل الإجتماعي من الفيس بوك، تويتر، وذلك بهدف الحد في النهاية من إنتشار الأخبار الزائفة.

يذكر أن جوجل قد بدأت في تجربة الميزة الجديدة في نتائج البحث منذ أسبوع تقريباً، حيث بدأت رسائل التنبيه في الظهور بالفعل في عدد من نتائج البحث الشائعة.

المصدر

اعلان





