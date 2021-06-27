تكنولوجيا: تطبيق Telegram يجلب ميزة مكالمات الفيديو الجماعية والخلفية المتحركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث جديد لتطبيق Telegram للمستخدمين مع دعم ميزة مكالمات الفيديو الجماعية وأيضاً ميزة الخلفيات المتحركة.

https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/21/06/telegram-update/2.mp4#t=0.5

https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/21/06/telegram-update/2.mp4#t=0.5

ويعمل التحديث الأول على ترقية ميزة مكالمات الفيديو التي تحاكي ما قدمت ابل في كاميرة FaceTime خلال فعاليات WWDC 2021.

ويدعم التيلجرام الآن مكالمات الفيديو الجماعية، حيث من المقرر أن يبدأ المستخدمين في مكالمات صوتية جماعية ومن ثم النقر على رمز الكاميرة للإنتقال إلى مكالمة الفيديو الجماعية بشكل تلقائي.

وتقتصر ميزة مكالمات الفيديو الجماعية في تطبيق Telegram على 30 مشترك فقط، أي على عكس المكالمات الصوتية الجماعية التي تأتي بعدد غير محدود.

كما تدعم الميزة مشاركة الشاشة مع الأخرين في مكالمات الفيديو، حيث يمكن مشاركة الشاشة كاملة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بينما سيتاح لتطبيق أجهزة الحاسب أو المتصفح مشاركة جزء من الشاشة أو الشاشة كاملة.

أيضاً يقدم مطوري Telegram ميزة لحجب الضوضاء في الخلفية أثناء المحادثات الصوتية، وهي من المميزات التي قدمت من ابل، كما سيتاح للمستخدم إلغاء الميزة لدعم إلتقاط الصوتيات المحيطة بشكل كامل.

وتظهر مكالمات الفيديو على الأجهزة اللوحية وأجهزة الجاسب بتصميم شاشة مقسمة تجمع المشتركين في مكالمة الفيديو، مع قائمة تظهر المشتركين في المكالمة الجماعية.

كما أضاف التطبيق بعض التغييرات على واجهة المستخدم التي تدعم الآن ميزة الخلفيات المتحركة، حيث تدعم تحريك الألوان أثناء المحادثات، كما يمكن للمستخدم إختيار الألوان أو الأنماط التي يتم تحريكها على الشاشة عبر الإعدادات.

أيضاً سيتاح للمستخدم إنشاء خلفيات متحركة ومشاركتها في التطبيق، كما سيتمتع المستخدمين الآن بتجربة مميزة في إرسال الرموز التعبيرية والملصقات التي ستنزلق بسلاسة في المحادثات.

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