مكنسة سامسونج الروبوتية تكتشف الأشياء الصغيرة

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة سامسونج المكنسة الروبوتية +Jet Bot AI التي أعلنت عنها لأول مرة في CES هذا العام، والتي تقول إنها الأولى في العالم في فئتها التي لديها مستشعر ثلاثي الأبعاد نشط من النوع المجسم وأحد حلول الذكاء الاصطناعي من إنتل.

ويبدو أن هذه الميزات تمنح المكنسة القدرة على تمييز ما يجب شفطه. ولا تزال مشكلة شفط الكابلات واحدة من أكبر المشكلات في المكانس الكهربائية الروبوتية حتى مع التقنيات التي يمكنها اكتشاف العوائق.

وبناءً على كيفية وصف سامسونج لجهازها الجديد، لا يجب القلق بشأن مثل هذه الأمور مع +Jet Bot AI.

ويمكن لمستشعر المكنسة الثلاثي الأبعاد مسح مناطق واسعة واكتشاف الأشياء التي لا يزيد حجمها عن سنتيمتر واحد.

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وفي الوقت نفسه، يمكن لتقنية التعرف على الأشياء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التعرف على الأجهزة والأثاث، وكذلك الأشياء الموجودة على الأرض.

ويمكن لحل الذكاء الاصطناعي تصنيف الكابلات الكهربائية على أنها خطرة ومن المحتمل أن تسبب تلوثًا. وذلك من أجل تجنبها، على سبيل المثال.

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كما أن لديها قدرات اتخاذ القرار التي تمكنها من التنظيف عن كثب، على سبيل المثال، حول ألعاب الأطفال والبقاء على مسافة آمنة من العناصر القابلة للكسر مثل المزهريات.

علاوة على ذلك تحتوي الماكينة على مستشعر LiDAR الذي يقوم بمسح الغرفة بشكل متكرر، مما يسمح لها بالعمل حتى في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة وتحت الأثاث.

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مكنسة سامسونج الروبوتية

وتقول سامسونج: إن المكنسة الكهربائية يمكنها تحديد السطح الذي تقوم بتنظيفه وتحديد كمية الغبار الموجودة عليه لضبط قوة الشفط.

وتقوم بإفراغ ما تجمعه في محطة نظيفة، التي تستخدم نظام ترشيح متعدد الطبقات لحبس الأوساخ في كيس الغبار بسعة 2.5 لتر الذي تحتاج إلى استبداله خلال مدة بين شهر وثلاثة أشهر.

ويمكن للمستخدمين التحكم في المكنسة باستخدام تطبيق SmartThings عبر الهواتف الذكية. وتحتوي على وضع يستخدم الكاميرا الأمامية لبث صور الفيديو عبر التطبيق.

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ويمكنهم أيضًا برمجة الجهاز لتنظيف غرفة فردية أو عدة غرف في الموعد المحدد. إلى جانب إمكانية منعها من دخول مناطق معينة دون الحاجة إلى إنشاء حاجز مادي.

وتتيح سامسونج المكنسة الآن للطلب الأولي مقابل 1299 دولار من موقعها الإلكتروني إذا كنت في الولايات المتحدة وكندا.

وتقول القائمة أنه يمكنك الحصول عليها بحلول 12 أغسطس. ويمكن للأشخاص الذين يعيشون في مناطق أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة من شراء المكنسة في وقت ما في النصف الثاني من عام 2021.