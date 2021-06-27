تسريب الصور الرسمية لهاتفي Galaxy Z Fold 3 و Flip 3

دبي - يزن راشد - تم الكشف عن هواتف شركة سامسونج لعام 2021 القابلة للطي في تسريب جديد يظهر تصميم كل من Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3، التي يشاع أنه يتم إصدارها في وقت ما خلال الصيف.

وتأتي Not always. https://t.co/SzBFpRKF5s pic.twitter.com/uf6rJAQhli — Evan Blass (@evleaks) June 24, 2021 من المسرب الشهير إيفان بلاس Evan Blass، الذي نشر الصورة عبر حسابه الرسمي ضمن منصة تويتر مع معلومات إضافية تفيد بأن Galaxy Z Fold 3 متوافق مع القلم الإلكتروني S-Pen.

ولا تكشف الصورة الأولى للمسرب كثيرًا عن تصميم الجهاز الأكبر القابل للطي، وذلك بالنظر إلى أنها تعرض الجزء الداخلي للجهاز (الذي يبدو مشابهًا لـ Galaxy Z Fold 2 العام الماضي).

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ويدعم هاتف Galaxy Z Fold القادم من سامسونج قلم الشركة، وهو شيء أشارت إليه الشائعات منذ شهور متتالية وتم تأكيده في وقت سابق بفضل شهادة FCC الجديدة للجهاز القابل للطي.

وتظهر الصورة الثانية المنشورة نتوء كاميرا قليل وقلم S Pen الجديد Fold Edition الذي يساعد على إبراز الهاتف القابل للطي الجديد.

ويحتمل أن يحل محل هاتف Galaxy Note في خط الهواتف الذكية المزدحم بشكل متزايد للشركة.

ومن ناحية أخرى، يتمتع Z Flip 3 بتصميم جديد مرئي أكثر. مع شاشة خارجية أكبر ونظام ألوان ثنائي للكاميرات التي تذكرنا بتصميم Galaxy S21 الذي تم تجديده في وقت سابق من هذا العام.

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قلم S Pen لهاتف Galaxy Z Fold 3

يحتوي قلم S Pen لهاتف Galaxy Z Fold 3 على نص Fold Edition على الجانب. ولكن يبدو أن له نفس تصميم S Pen الذي تبيعه سامسونج لجهاز Galaxy S21 Ultra.

ويأتي القلم بحجم أكبر من القلم الذي تحصل عليه عبر هواتف Galaxy Note الذكية. وذلك لأن Z Fold 3 لا يتضمن فتحة مدمجة لتخزين القلم.

ومن المحتمل أن تكون فتحة التخزين المدمجة حصرية لسلسلة Galaxy Note، على الأقل حتى تستمر هذه السلسلة في الوجود.

ولا توجد سلسلة Galaxy Note جديدة هذا العام، ولكن من المحتمل أن تكون هناك في العام المقبل.

ويكشف التسريب أيضًا أن سامسونج تحسب Z Flip ونسخته الداعمة لشبكات الجيل الخامس Z Flip 5G كنسخ منفصلة للهاتف.

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ويسمح لها هذا الأمر بتسمية أحدث نموذج قابل للطي باسم Z Flip 3 بما يتوافق مع تسمية Z Fold 3.

وليس من الواضح متى قد تعلن سامسونج رسميًا عن Z Fold 3 و Z Flip 3. وذلك بالرغم من أن الشركة لديها حدث MWC 2021 مجدول في 28 يونيو.

ووعدت سامسونج بعرض نظام جالاكسي البيئي بالإضافة إلى تجربة الساعة الجديدة التي تتعاون من خلالها مع جوجل.

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