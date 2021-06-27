شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل جهازك مؤهل للحصول على ويندوز 11؟.. تحقق من ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت أخيرًا عن نظام التشغيل Windows 11، وأكدت مايكروسوفت أن نظام التشغيل سيكون متاحًا كترقية مجانية لجميع أجهزة الكمبيوتر المتوافقة التي تعمل بنظام Windows 10، ويحتوي نظام تشغيل ويندوز الجديد على مجموعة من الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة.

وما يعنيه هذا هو أن نظام التشغيل Windows 11 سيكون مجانيًا لمن يتوافق نظامه معه أو يلبي المتطلبات الأساسية لتشغيل Windows 11، مثل ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجا بايت وسعة تخزين 64 جيجا بايت ومعالج 64 بت.

ولكن، إذا لم تكن متأكدًا من المعالج الذي يحتويه نظامك أو مقدار ذاكرة الوصول العشوائي الموجودة على نظامك وما زلت تريد معرفة ما إذا كان نظامك سيدعم Windows 11 أم لا، فقد قامت مايكروسوفت بتغطية ذلك لك، حيث طرحت الشركة أداة جديدة يمكنك تنزيلها وستقوم بالباقي نيابة عنك.

وفيما يلى كيفية التحقق من توافق Windows 11 مع اللاب توب وسطح المكتب:

1. افتح الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام أي متصفح ويب، وفي هذه الصفحة، قم بالتمرير لأسفل لم تشاهد قسم "التحقق من التوافق"أو Check for Compatibility

2- هنا، انقر فوق الزر "تنزيل التطبيق"، وسيؤدي هذا إلى تنزيل برنامج يسمى Windows PC Health Check.

3- انقر فوق الإعداد الذي تم تنزيله لبدء عملية التثبيت، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم بإنهاء التثبيت.

4- بمجرد الانتهاء من ذلك، حدد الخيار "فتح Windows PC Health Check" وانقر فوق "إنهاء".

5- في البرنامج، انقر فوق الزر "فحص الآن" أسفل شعار Windows 11 في الأعلى.

6- ستقوم الأداة بفحص أجهزة النظام لديك وتخبرك ما إذا كان الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب الخاص بك سيدعم Windows 11 أم لا.