شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: السيارات الكهربائية ستهيمن على السوق بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة الاستشارات EY في دراسة جديدة إن مبيعات السيارات الكهربائية (EV) في الولايات المتحدة والصين وأوروبا ستتفوق على جميع المحركات الأخرى بشكل أسرع بمقدار 5 سنوات مما كان متوقعًا في السابق، وبناءً على ذلك، قامت EY بنشر "Mobility Lens Forecaster"، وهي أداة نمذجة تنبؤ تعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) توفر نظرة مستقبلية للعرض والطلب على منتجات وخدمات التنقل حتى عام 2050 لاستخلاص هذه النتائج.

وتظهر أحدث التوقعات أنه بحلول عام 2028 ستتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا مبيعات المحركات الأخرى، وهو اتجاه سيتكرر في الصين بحلول عام 2033 وفي الولايات المتحدة بحلول عام 2036، وإلى جانب ذلك، يُظهر التحليل أنه بحلول عام 2045، ستتقلص المبيعات غير الكهربائية إلى أقل من 1% من إجمالي المبيعات.

ومن حيث حجم مبيعات السيارات الكهربائية، من المتوقع أن تقود أوروبا الطريق حتى عام 2031، مع احتلال الصين زمام المبادرة من عام 2032 إلى عام 2050، ووفقًا لراندال ميلر، رائد التصنيع والتنقل العالمي المتقدم في EY: "مزيج من مواقف المستهلكين المتغيرة واللوائح الطموحة التي تركز على المناخ والتطور التكنولوجي على وشك تغيير مشهد شراء المركبات إلى الأبد، وفي حين أن صناعة السيارات قد بدأت في تبنيها بشكل كامل في اتجاه الكهربة، فإن تأثير هذا التحول الزلزالي يصل في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون ".

ووفقًا للتقرير، مع استمرار صناعة السيارات العالمية في التعافي من المشكلات التي واجهتها بسبب جائحة Covid-19، ستقابل مجموعة جديدة من مشتري السيارات، وأضاف تحليل EY أن العديد من الأشخاص الذين رفضوا الملكية بدلاً من مشاركة الركوب والنقل العام أعادوا التقييم في ظل جائحة Covid-19.