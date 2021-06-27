شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتهاء مهمة أكبر قمر صناعى أمريكى.. طوله يصل لطول ملعب كرة قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن انتهاء مهمة أكبر قمر صناعي في تاريخ البشرية، إذ أنهت القوات الجوية التابعة للجيش الأمريكي مهمة القمر الصناعى وأوقفت تشغيله.

القمر الصناعي "DSX"، يعتبر أحد أكبر الأقمار الصناعية في العالم، حيث يصل طوله بعد فتح أذرعه الرافعة إلى طول ملعب كرة قدم تقريبا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أطلقت القمر الصناعي الكبير عام 2019، لكن العمل على التجربة بدأ منذ عام 2003، حيث أراد مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية دراسة البيئة الإشعاعية القاسية لمدار الأرض المتوسط.



القمر الصناعى

و تم إطفاء وإيقاف أجهزة القمر الصناعي وإنهاء مهمته الشهر الماضي، بعد ما يقرب من عامين على إطلاقه وبعد عام من توقع انتهاء مهمته.

القمر الصناعي تم صناعته لأهداف علمية بحته، بحسب المصادر، حيث أراد المختبر الأمريكي قمرا صناعيا تجريبيا علميا لجمع البيانات حول الإشعاعات الفضائية، الأمر الذي يساعد وزارة الدفاع الأمريكية على فهمها والتنبؤ بها وتطوير المركبات الفضائية القادرة على تحملها.

وبناء عليه تم تزويد القمر الصناعي بأجهزة استشعار كبيرة وأذرع هوائية، حيث يعد أكبر هيكل قابل للنشر يتم إنشاؤه للعمل في المدار.