تكنولوجيا: إعلان تشويقي يوضح مواصفات سلسلة Mi TV ES 2022 القادمة من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف إعلان تشويقي نشر من شاومي عن مواصفات وسعر سلسلة أجهزة Mi TV ES 2022 قبل الإعلان الرسمي غداً.

ينطلق حدث شاومي غداً 28 من يونيو للإعلان عن جيل جديد من أجهزة التلفاز الذكية في سلسلة Mi TV ES 2022، ولقد إستعرضت الشركة مواصفات الأجهزة في إعلان تشويقي نشر مؤخراً، والذي أوضح أيضاً أن سعر الأجهزة يبدأ من 620 دولار.

وتؤكد الإعلانات التشويقية التي نشرت حتى الآن على دعم السلسلة لميزة التعتيم في مواقع متعددة في الشاشة، كما تتميز الأجهزة بأعلى مستوى من السطوع، مع ألوان مميزة بدقة أعلى.

كما تتميز سلسلة Mi TV ES 2022 بتصميم فائق النحافة في هيكل الأجهزة، مع إطارات نحيفة لتجربة عرض أفضل وبكامل الشاشة.

أيضاً تأتي الأجهزة بمكبرات صوتية مدمجة لتجربة أفضل في عرض الوسائط، كما تضم الأجهزة ميكروفونات تدعم تلقي الأوامر الصوتية للتحكم في الأجهزة.

كما صممت الأجهزة لتدعم العمل والتوافق مع أجهزة شاومي الذكية التي ترتكز على الإتصال بالإنترنت، أيضاً تعتمد الأجهزة معايير حماية العين من الإضاءة الزرقاء، ومن المقرر أن تأتي أجهزة التلفاز بحجم 55، و65، وايضاً 75 إنش.

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