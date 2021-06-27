شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض الكود المصدرى لشبكة الويب للبيع فى مزاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض دار سوثبي للمزادات، الكود المصدري لشبكة الويب العالمية، والذي طوره عالم الحاسوب الإنجليزي تيم بيرنرز لي، للبيع في مزاد كأحدث الرموز غير القابلة للاستبدال.

دار سوثبي فى نيويورك تبيع الكود، وهى أحد المقتنيات الافتراضية الثمينة، إذ أنه البرنامج الذي مهد الطريق للإنترنت الذي نعرفه اليوم بعد أكثر من 30 عاما من إنشائه، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



شبكة الويب

بدأ عرض الكود للبيع 23 يونيو، وينتهي يوم الأربعاء المقبل، ووصلت الأسعار المقدمة لشراء الكود 2.8 مليون دولار حتى الآن.

المجموعة المعروضة للبيع تتضمن نسخة متحركة من ما يقرب من 10 آلاف سطر من التعليمات البرمجية لبيرنرز لي ورسالة من عالم الكمبيوتر الشهير.

ومن جهتها قالت كاساندرا هاتون، نائبة رئيس دار "سوثبي"، إنهم لم يكن قادرين على بيع مثل هذا الأعمال، قبل سنوات، مشيرة إلى الطفرة الأخيرة في أعمال الرموز غير القابلة للاستبدال، وأضافت :"قبل عشر سنوات، لم نكن قادرين على القيام بذلك. وهذا العمل فريد من نوعه بسبب أهميته في إنشاء شبكة الويب العالمية".

والرموز غير القابلة للاستبدال هي أشياء رقمية، قد تكون لوحة أو رسوم متحركة أو مقطوعة موسيقية أو صورة أو فيديو، مع شهادة مصادقة يتم إنشاؤها باستخدام تقنية "بلوك شين" المرتبطة بالعملات المشفرة، ولا يمكن تزويرها أو التلاعب به بطريقة أخرى.