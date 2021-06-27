شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تنظف ذاكرة آيفون لتسريع عمله؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلئ ذاكرة آيفون بشكل سريع، وذلك بسبب طريقة عمل النظام بالإضافة إلى طريقة استخدامنا له، وهذا يجعل الهاتف بطيئًا.ولذلك يجب تنظيف الذاكرة بشكل دوري حتى تجعل الهاتف يعمل بشكل أسرع ولتتمكن من الحصول على أفضل أداء ممكن منه وفقا لما نقلته aitnews.

تنظيف ذاكرة متصفح سفاري:

يستهلك متصفح سفاري أكبر نسبة من ذاكرة آيفون، وذلك بسبب فتح أكثر من صفحة معًا وعدم إغلاقها.

ولذلك فإن الخطوة الأولى هى إغلاق جميع الصفحات الغير مستخدمة في المتصفح وبعد ذلك تأتي عملية تنظيف الذاكرة وحذفها.

وحتى تتمكن من تنظيف الذاكرة وحذفها عليك التوجه إلى قائمة اعدادات آيفون والبحث عن تطبيق سفارى.

عندما تجد تطبيق سفاري قم بفتحه، ثم اختار حذف الذاكرة وتنظيف بيانات المواقع، ويعمل هذا الاختيار على حذف جميع بيانات التصفح الخاصة بك والمواقع التي قمت بفتحها سابقًا.

لذلك لا تستخدمه إذا كنت ترغب فى الاحتفاظ بسجل زياراتك للمواقع القديمة، وعندما تضغط على هذا الاختيار تظهر لك رسالة.

قم بتأكيد الاختيار عبر الضغط على الزر الأحمر لحذف التاريخ والبيانات.

حذف ملفات التطبيقات غير المرغوب فيها:

تستهلك التطبيقات المثبتة على آيفون الكثير من المساحة في تخزين معلوماتها، ولذلك يكون من المفيد أن تحذف ذاكرة هذه التطبيقات لتوفير المساحة.

ولكن تحتاج إلى حذف هذه البيانات بشكل يدوي، حيث يجب أن تختار التطبيقات التي ترغب في حذف ذاكرتها بنفسك.

وحتى تقوم بذلك عليك اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الاعدادات في آيفون ثم اختار مساحة التخزين، وبعد ذلك توجه إلى أسفل الشاشة حتى ترى قائمة التطبيقات.

تشمل هذه القائمة جميع التطبيقات المثبتة على آيفون، وهي مرتبة بحسب استهلاك التطبيق للذاكرة.

وعندما ترى تطبيقًا يستهلك الكثير من المساحة وأنت لا تستخدمه كثيرًا قم بالضغط عليه.

وبعد ذلك تظهر لك شاشة تخبرك بحجم التطبيق وحجم الذاكرة التي يستهلكها، ويمكنك من هنا حذف التطبيق أو إزالة تثبيته.

ويختلف حذف التطبيق عن إزالة تثبيته، حيث يعمل حذف التطبيق على إزالة الاختصار الخاص به من الهاتف، ولكن إزالة التثبيت تترك الاختصار وتجعلك قادرًا على تحميله بضغطة زر.

إذا وجدت التطبيق يستهلك الكثير من المساحة لتخزين ذاكرته، فإنه يفضل أن تقوم بحذفه تمامًا من هاتفك وإعادة تثبيته مجددًا.

وتوفر آبل اختيار التخزين السحابي وشراء مساحة تخزين سحابى فى خدمة iCloud، لذلك يمكنك زيادة مساحة آيفون عبر هذا الاختيار.