تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن سماعة Realme Buds 2 Neo في الأول من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم الأول من يوليو لإطلاق سماعة Realme Buds 2 Neo في حدث يعقد في الهند.

أطلق متجر Flipkart صفحة رسمية مؤخراً لسماعة Realme Buds 2 Neo إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب، حيث تكشف الصفحة عن الألوان التي تنطلق بها السماعة قريباً، كما توضح تصميم السماعة قبل الإعلان الرسمي.

وتقدم Realme سماعة Realme Buds 2 Neo باللون الأسود وأيضاً اللون الأزرق، وتضم السماعات محرك 11.2مم، كما تتميز السماعة بbass أقوى.

أيضاً تأتي سماعة Buds 2 Neo بتصميم يحاكي التروس لمنع تشابك السماعة، كما يأتي مقبس السماعة 3.5مم بتصميم مميز بزاوية 90 درجة، لدعم الإمساك بالهاتف بشكل أفضل مع الألعاب.

كما يتضمن سلك السماعة وحدة تحكم، مع ميكروفون، إلا أن السماعة لا تتضمن أزرار للتحكم في الصوتيات كما في الإصدار السابق.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سماعة Buds 2 Neo تأتي بمستوى تسعير منخفض في السوق الهندي، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن السعر والأسواق التي تتوفر بها السماعة في 1 من يوليو.

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