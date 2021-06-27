مواصفات وموعد طرح هاتف آيفون 13

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - كشف تقارير إعلامية عن مواصفات ومميزات هاتف آيفون 13 الجديد، وموعد إصداره رغم تحفظ شركة أبل الأمريكية على الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الجديد في الأسواق.

وحسب صحيفة “ذا يو إس صن”، تطلق شركة أبل جيلها المقبل من آيفون 13 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول أو الأربعاء 15 من نفس الشهر.

وقالت الصحيفة إن الموعد مبني على دراسة لنمط واضح تلتزم به أبل في إصدارات أجهزة آيفون كل عام.

وأوضحت: “يُقام حدث الإطلاق الكبير دائمًا في سبتمبر/أيلول، ويصادف عمومًا وقت مبكر من الشهر ويكون ثلاثاء أو أربعاء عادةً”.

تاريخ الحجز المسبق

وأوضحت أنه من المحتمل أن تفتح أبل باب الطلبات المسبقة للهاتف يوم الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول.

وقالت إنه من المرجح أن يكون تاريخ الإصدار الفعلي يوم الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول، لكنها لفتت إلى أبل يمكن بالطبع أن تغير طريقتها هذا العام وتفاجئ الجميع.

وستطلق أبل أربعة طرازات من آيفون “آيفون 13 mini وآيفون 13 وآيفون 13 Pro وآيفون 13 Max Pro” .

ومن المتوقع أن يتم تشغيل الهواتف الذكية بواسطة مجموعة شرائح A15 + 5nm الخاصة بالشركة. والأجهزة مزودة بكاميرات محّسنة وشقوق أصغر في المقدمة.

مميزات ومواصفات آيفون 13

-يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال بدءا من الجيل الثاني حتى الخامس.

-وزن هاتف آيفون 13 الجديد 226 جراما.

-كاميرا خلفية رباعية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية 12 ميجا بكسل، وكاميرا تلي فوتو، وكامير 63 ميجا بكسل.

-كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل.

-يدعم هاتف iPhone 13 شريحة اتصال واحدة سواء (Nano SIM) أو (eSIM) ويتوفر منه نوعا آخر يأتي بشريحتي اتصال من نوع Nano SIM.

-الشكل الخارجي لهاتف آيفون 13 مصنوع من الزجاج الكورنينج جوريلا، والإطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

-يقاوم الماء تحت عمق 6 أمتار ولمدة نصف ساعة، حيث يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

ألوان هاتف iPhone 13 الجديد

الجرافيت

أسود رمادي مع درجات لؤلؤية

الذهبي

الفضي

البرتقالي

نظام تشغيل آيفون 13

-يأتي بنظام IOS14

-ينبض داخل هاتف iPhone 13 الجديد معالج سداسي النواة Apple A14 Bionic بدقة تصنيع 5 نانو متر.

-يضم هاتف iPhone 13 الجديد معالج رسومي GPU رباعي النواة

8 جيجات رامات

-ذاكرة داخلية في iPhone 13 الجديد تصل إلى 1 تيرابيت (أكبر ذاكرة داخلية لهاتف محمول في العالم)

-يحتوي iPhone 13 الجديد على سماعات ستريو

-مدخل سماعات 3.5 ملي متر

-يدعم iPhone 13 الجديد تشغيل الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الواي فاي ديركت

-تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS

-تقنية التواصل قريب المدى NFC

-لا يدعم تشغيل راديو FM

-تقنية Face ID

-ماسح الضوئي

-مقياس الضغط الجوي

-مستشعر الجيروسكوب

-مستشعر التسارع والتقارب

-مستشعر الإضاءة المحيطة

بطارية هاتف آيفون 13

-ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة من مكانها

-شحن سريع بقدرة 18 وات بحيث يصل شحن البطارية إلى 50% في 30 دقيقة

-شحن لاسلكي مع شاحن Mag safe بقدرة 15 وات