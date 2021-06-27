تكنولوجيا: نظام Windows 11 يتوفر لاحقاً بشكل مجاني للترقية شرط توافق الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة مايكروسوفت في دفع نظام Windows 11 في وقت لاحق هذا العام ، على أن يتاح للترقية المجانية لمستخدمي Windows 10، على أن تدعم الأجهزة المتوافقة فقط هذه الترقية المجانية.

قد لا تتوافق الكثير من الأجهزة مع الترقية المجانية لنظام Windows 11، حيث حددت مايكروسوفت الحد الأدنى من المتطلبات في النظام، والذي يرتكز بشكل رئيسي على وحدة معالجة بمستوى أعلى.

تتطلب الترقية المجانية لنظام Windows 11 أن يتضمن النظام الجيل الثامن من المعالجات وإلى الجيل الحالي من معالجات إنتل، كما يدعم النظام معالجات Apollo Lake، والأنظمة المميزة بالإصدارات الجديدة من معالجات Pentium وCeleron.

وتشير التوقعات إلى أن هذه المتطلبات في تكوينات الأجهزة ستؤدي إلى إستبعاد الكثير من أجهزة Windows 10 من الترقية المجانية، والتي تتضمن أجهزة Surface Studio 2 من مايكروسوفت.

من جانب أخر يدعم نظام Windows 11 الأجهزة التي تتميز بمعالجات AMD Ryzen 2000 والإصدارات القديمة فقط، إلى جانب الجيل الثاني والأحدث من معالجات EPYC.

ومن معالجات إنتل يدعم نظام WINDOWS 11

الجيل 8 من معالجات إنتل Coffee Lake

الجيل 9 من معالجات تحديث معالجات إنتل Coffee Lake

الجيل 10 من معالجات إنتل Comet Lake

الجيل 10 من معالجات إنتل Ice Lake

الجيل 11 من معالجات إنتل Rocket Lake

الجيل 11 من معالجات إنتل Tiger Lake

معالجات إنتل Xeon Skylake-SP

معالجات إنتل Xeon Cascade Lake-SP

معالجات إنتل Xeon Cooper Lake-SP

معالجات إنتل Xeon Ice Lake-SP

ومن معالجات AMD يدعم WINDOWS 11

معالجات AMD Ryzen 2000

معالجات AMD Ryzen 3000

معالجات AMD Ryzen 4000

معالجات AMD Ryzen 5000

معالجات Ryzen Threadripper 2000

معالجات Ryzen Threadripper 3000

معالجات Ryzen Threadripper Pro 3000

الجيل الثاني من معالجات AMD EPYC

الجيل الثالث من معالجات AMD EPYC.

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