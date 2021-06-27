شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آبل" تبدأ فصل مشتركي "آبل تي في بلاس" عن الباقة المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن شركة آبل بدأت في فصل مشتركي آبل تي في بلس عن الباقة المجانية، موضحة أنه مع بداية يوليو 2021 سيكون الأشخاص الذين يشترون منتجات آبل مؤهلين للحصول على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر فقط من Apple TV + ، بدلاً من عام.

وأشارت إلى أنه لن يتمكن الأشخاص الذين استفادوا من الإصدار التجريبي من الحصول عليها مرة أخرى، وخلال شهر يوليو أيضًا ستبدأ الشركة في إصدار فواتير المشتركين الأوائل الذين قاموا بتفعيل العرض الترويجي تلقائيًا مقابل الخدمة بعد الوصول إلى عروضها لمدة 21 شهرًا تقريبًا مجانًا.

ولطالما كانت الخدمة تتضمن ساعات أقل من الأفلام والتلفزيون مقارنة بخدمات البث الأخرى، وهو ما قد يكون سببًا لظهورها بسعر أقل، مقابل 8 دولارات شهريًا لـ Disney + أو 8.99 دولار لخطة Netflix القياسية.