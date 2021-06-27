شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب تستدعى تسلا 300 ألف سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منظمون صينيون إن تسلا سوف "تستدعي" ما يقرب من 300 ألف سيارة صينية الصنع ومستوردة من طراز 3 وطراز Y لتحديث برنامج عبر الإنترنت يتعلق بالقيادة المساعدة، مع عدم مطالبة المالكين بإعادة سياراتهم حسبما نقل موقع CNBC.

وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق على موقعها عبر الإنترنت إن هذه الخطوة مرتبطة بوظيفة القيادة المساعدة في السيارات الكهربائية، والتي يمكن للسائقين تفعيلها حاليًا عن طريق الخطأ، مما يتسبب في تسارع مفاجئ.

ويغطي برنامج "الاستدعاء" عن بُعد عبر الإنترنت - وهو الأول من نوعه لسيارات Tesla التي تم تصنيعها في الصين - 249855 سيارة موديل 3 و Model Y صينية الصنع، و35665 سيارة سيدان موديل 3 مستوردة.

وباعت شركة Tesla، التي تصنع الآن طراز 3 من سيارات السيدان وسيارات من طراز Y في شنغهاي، 33463 سيارة كهربائية صينية الصنع في مايو، وفقًا لبيانات الصناعة.