تكنولوجيا: صور رسمية لهواتف سامسونج Galaxy Z Fold3 و Z Flip3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف مؤخراً عن صور ثلاثية الأبعاد رسمية لإصدارات سامسونج المرتقبة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3 و Z Flip3، والتي تقدم نظرة واضحة على تصميم هذه الإصدارات.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي في حدث يعقد في شهر أغسطس وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن.

وفي صور رسمية لهواتف Galaxy Z Fold3 و Z Flip3، ظهر هاتف Galaxy Z Fold3 بثقب للكاميرة الأمامية بتصميم يحاكي Galaxy Z Fold2.

كما تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد عن دعم هاتف Fold3 لقلم S هذا العام، إلا أن التسريبات تشير إلى أن القلم يأتي بمميزات خاصة في هذا الإصدار.

أيضاً يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم رأسي ينتهي بفلاش LED، وهي إعدادات أقل من المقدمة في Galaxy S21 Ultra، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بنفس الإعدادات المقدمة في كاميرة Galaxy Z Fold2 التي تتضمن كاميرة بزوايا عرض واسعة، وأخرى فائقة الإتساع وtele تدعم تكبير بصري من 2 إلى 3 مرات.

من جانب أخر يظهر هاتف Galaxy Z Fold3 بتصميم أنحف من الإصدار السابق عند الطي، أيضاً تكشف الصور عن هاتف Galaxy Z Flip3 الذي يظهر في الصور بتصميم ثنائي الألوان، وكاميرة مزدوجة، كما يضم شاشة خارجية أكبر، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم معدني مع قطع زجاجي في موقع الشاشة.

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