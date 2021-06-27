شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: السماح لشركة "فيرجن جالاكتيك" برحلات سائحين إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن السماح لشركة Virgin Galactic بالسفر ليس فقط للموظفين ولكن أيضًا لدفع العملاء على متن طائرتها الفضائية شبه المدارية، SpaceShipTwo ما يشير إلى أقتراب عصر السياحة الفضائية بعد تعدد هذا النوع من الرحلات حسبما نقل موقع Digitartlends.

وقالت الشركة في بيان: "أعلنت شركة فيرجن جالاكتيك أن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) قامت بتحديث ترخيص مشغل النقل الفضائي التجاري الحالي للشركة للسماح لخط الفضاء بنقل العملاء إلى الفضاء". "يعد التعديل على ترخيص مشغلVirgin Galactic ، الذي تحتفظ به الشركة منذ عام 2016 المرة الأولى التي ترخص فيها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) خطًا فضاءًا لنقل العملاء."

كما أعلنت الشركة أنها تهدف إلى إجراء ثلاث رحلات تجريبية أخرى هذا الصيفية، بعد سلسلة من الاختبارات بما في ذلك الوصول إلى حدود الفضاء الشهر الماضي.

قال مايكل كولجلازييه، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Galactic: "نحن سعداء للغاية بنتائج آخر رحلة تجريبية لدينا، والتي حققت أهداف اختبار الطيران المعلنة". "تمت الرحلة بشكل لا تشوبه شائبة ، والنتائج تثبت سلامة وأناقة نظام طيراننا. تمنحنا موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) اليوم على ترخيص الإطلاق التجاري الكامل، بالتزامن مع نجاح رحلتنا التجريبية في 22 مايو ، الثقة بينما نمضي في طريقنا نحو أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل هذا الصيف".

توجد حاليًا مركبة SpaceShipTwo نشطة واحدة تسمى VSS Unity ، مع وجود مركبتين أخريين قيد الإنشاء. تسافر الطائرة إلى حدود الفضاء ، وهذا هو سبب تصنيفها على أنها مركبة شبه مدارية ، والخطة هي قبول العملاء الذين يدفعون على متن هذه الرحلات في المستقبل.

لم تعلن الشركة عن موعد تخطط فيه لنقل أول عملائها الذين يدفعون رسومًا. لكن وفقًا لـ SpaceNews ، ستشمل الرحلات الجوية التي أجريت هذا الصيف رحلة واحدة لأربعة موظفين من Virgin Galactic ، ورحلة واحدة بما في ذلك المؤسس ريتشارد برانسون ، ورحلة واحدة تقل ثلاثة أشخاص للقوات الجوية الإيطالية.

مؤسس Virgin Galactic ريتشارد برانسون ليس الرئيس التنفيذي الوحيد الذي يعتزم اختبار خدمة السياحة الفضائية شخصيًا. كما يعتزم مؤسس شركة Blue Origin ، مؤسس جيف بيزوس المشاركة في أول رحلة تجريبية مأهولة للشركة الشهر المقبل.