شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح قريبا للمستخدمين ربط حساباتهم على تويتر بجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل موقع التدوين المصغر تويتر على إتاحة إمكانية تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال حساب جوجل متصل، وبحسب التقارير فإن تويتر يبحث في تمكين تكامل حساب جوجل، حسبما ذكرت 9To5google.

ولسنوات، عرضت جوجل طريقة للتطبيقات للسماح لمستخدميها بالتسجيل أو تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بهم، مما يوفر خطوة الحاجة إلى ملء المعلومات الأساسية مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني أو حتى اختيار كلمة مرور، وفي لقطة شاشة للميزة الممكّنة، تعرض صفحة تسجيل الدخول إلى تويتر على الويب "تسجيل" و "تسجيل الدخول" وخيارًا ثالثًا "متابعة مع جوجل".

ومن المفترض أن هذا الزر سيسمح لك بإرفاق حساب جوجل الخاص بك بحساب تويتر موجود، أو إنشاء حساب تويتر جديد مع تفاصيل حساب جوجل الخاص بك أو تسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك إذا كنت قد ربطته بالفعل بحساب جوجل الخاص بك، ووفقًا للتقرير، هناك حالات صعود وهبوط لتسجيل الدخول من خلال خدمة مثل تسجيل الدخول باستخدام جوجل.

وعلى الجانب الإيجابي، من الملائم أكثر أن تحتاج فقط إلى تذكر كلمة مرور واحدة وأسرع بكثير، ومع ذلك، إذا كان يجب اختراق حساب جوجل الخاص بك بأي شكل من الأشكال، فسيكون بإمكان المهاجم أيضًا الوصول إلى حساب تويتر الخاص بك. وذكر التقرير أنه إذا تم حظر حسابك في أي وقت، فلن تتمكن من الدخول إلى تويتر.