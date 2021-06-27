شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تنشأ أشكال وايموجى مختلفة من الكيبورد باستخدام Alt والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك بسهولة استخدام أشكال خاصة وايموجى في Windows من الكيبورد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح Alt، واكتب رمز الرقم المرتبط بالشكل الخاص الذي تريده باستخدام لوحة الأرقام الموجودة على الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح، فلن يعمل صف الأرقام فوق مفاتيح الأحرف الخاصة بك، وإذا لم يكن لديك لوحة أرقام، فيمكنك الضغط مع الاستمرار على مفتاح ويندوز والضغط على النقطة (.) لإحضار لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية، ونرصد لك في هذا الموضوع قائمة برموز Alt المختلفة حتى تستخدمها، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".