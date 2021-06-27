شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستحوذ على منصة الدردشة المشفر Wickr والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أمازون، إن وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها اشترت منصة الرسائل المشفرة Wickr لتمكين الاتصال الآمن حيث يعمل الموظفون إلى حد كبير من المنزل، حيث تقدم Wickr، وهي شركة ناشئة أسسها دعاة الخصوصية، المساعدة في تطوير تقنية مراسلة ذاتية التدمير لشركات الخدمات المالية وشركات الألعاب.

وتركز الشركات التي تنتقل إلى بيئات العمل المختلطة بسبب جائحة COVID-19 بشكل متزايد على حماية اتصالاتها مع شركاء الأعمال عبر المواقع البعيدة، وقال ستيفن شميدت، كبير مسؤولي أمن المعلومات في أمازون ويب سيرفيسز: "إن الحاجة إلى هذا النوع من الاتصالات الآمنة تتسارع".

وتسعى أمازون أيضًا إلى الحصول على عقود سحابية من الوكالات الحكومية وكانت في معركة طويلة مع شركة Microsoft Corp بعد أن خسرت صفقة البنتاجون بمليارات الدولارات، وقال شميدت إن ويكر ستمنح المؤسسات المهتمة بالأمن والوكالات الحكومية القدرة على تنفيذ الضوابط الأمنية، ومساعدتها على تلبية متطلبات الامتثال الخاصة بها.

وتقدم AWS خدمات Wickr بشكل فعال على الفور ويمكن لعملاء Wickr والقنوات وشركاء الأعمال الاستمرار في استخدام خدماتها، على حد قوله.