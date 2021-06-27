علوم وتكنولوجيا

عمرو أديب: البلد بقالها كام يوم فرن..والأرصاد : ارتفاع الحرارة مستمر حتى الأسبوع المقبل

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف بدأ رسميًا يوم 21 يونيو، والبلاد تقع تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، والذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "Mbc مصر" أنّ درجة الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 درجات، حيث تصل شدتها على القاهرة إلى 38 درجة، منوهة بأن استمرار ارتفاع الحرارة مستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن نسبة الرطوبة تشهد ارتفاعًا بدرجة كبيرة، حيث تصل ليلًا إلى 90%، بينما تصل نهارًا إلى 40%، موضحة أنّ ارتفاع الرطوبة هو ما يزيد من شعورنا بحرارة الجو.

وعن عدم تبريد التكييف الجو عند تشغيله، قالت "شاكر" : لأن الرطوبة مرتفعة، فالتكييف مش قادر يبرد الجو بشكل كبير، فضلًا عن ارتفاع الحرارة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا