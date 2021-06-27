عمرو أديب: البلد بقالها كام يوم فرن..والأرصاد : ارتفاع الحرارة مستمر حتى الأسبوع المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف بدأ رسميًا يوم 21 يونيو، والبلاد تقع تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، والذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "Mbc مصر" أنّ درجة الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 درجات، حيث تصل شدتها على القاهرة إلى 38 درجة، منوهة بأن استمرار ارتفاع الحرارة مستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن نسبة الرطوبة تشهد ارتفاعًا بدرجة كبيرة، حيث تصل ليلًا إلى 90%، بينما تصل نهارًا إلى 40%، موضحة أنّ ارتفاع الرطوبة هو ما يزيد من شعورنا بحرارة الجو.

وعن عدم تبريد التكييف الجو عند تشغيله، قالت "شاكر" : لأن الرطوبة مرتفعة، فالتكييف مش قادر يبرد الجو بشكل كبير، فضلًا عن ارتفاع الحرارة.