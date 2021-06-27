شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للجيمرز.. هاكرز يستغلون اللاعبين لجني الملايين من العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن CNBC أن هاكرز الإنترنت يستغلون مؤخرا عشاق الألعاب ويجنون الملايين من العملات المشفرة، حيث يستشهد التقرير بالبحث الذي أجرته شركة الأمن السيبراني Avast، ووفقًا للباحثين في Avast، يخفي مجرمو الإنترنت برامج Crackonosh الضارة في الألعاب.

وتشمل قائمة الألعاب التي يتم استخدامها لاستهداف المستخدمين هي NBA 2K19، و Far Cry 5، و Grand Theft Auto V، و Pro Evolution Soccer 2018، و The Sims 4 - وكلها العاب شائعة للغاية، وقالت Avast في تقريرها أن هذه الألعاب متاحة بسهولة على مواقع التورنت.

وبحسب التقرير فإن برمجية Crackonosh الخبيثة يجري تثبيتها، وعقب ذلك تقوم باستغلال قوة معالجة الكمبيوتر لتعدين العملات المشفرة للمتسللين، ويدعي باحثو Avast أن المتسللين استخدموا البرامج الضارة لتوليد ما قيمته 2 مليون دولار من العملات المشفرة في السنوات الثلاث الماضية.

وقال Avast إن Crackonosh يقوم بتثبيت نفسه عن طريق استبدال ملفات نظام Windows الهامة وإساءة استخدام الوضع الآمن لـ Windows لإضعاف دفاعات النظام، وتعمل هذه البرامج الضارة على حماية نفسها أيضًا عن طريق تعطيل برامج الأمان وتحديثات نظام التشغيل واستخدام تقنيات أخرى لمكافحة التحليل لمنع الاكتشاف، مما يجعل من الصعب جدًا اكتشافها وإزالتها.

وبمجرد تثبيت البرنامج الضار في الكمبيوتر، سيصبح الأداء العام بطيئًا، وحتى الآن، تدعي Avast أن أكثر من 2.2 مليون مستخدم قد أصيبوا حتى الآن، وقالت الشركة الأمنية أيضًا إن حوالي 800 جهاز يتم إصابتهم يوميًا - على الرغم من أن الرقم قد يكون أعلى، وتشمل البلدان الأكثر تضررا البرازيل والهند والفلبين والولايات المتحدة.

وقال Avast في منشور يشرح البرامج الضارة، ما دام الناس يواصلون تنزيل البرامج المتصدعة، فإن مثل هذه الهجمات ستظل مربحة للمهاجمين. لاحظت شركة الأمان أن "العامل الأساسي في هذا الأمر هو أنه لا يمكنك الحصول على شيء مقابل لا شيء، وعندما تحاول سرقة البرامج، فالاحتمالات هي أن شخصًا ما يحاول السرقة منك".