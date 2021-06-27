شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 سيعمل على تشغيل تطبيقات اندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن نظام التشغيل ويندوز11 تضمنت إدخال تطبيقات اندرويد إلى ويندوز حيث ستتوفر تطبيقات اندرويد مباشرة من خلال متجر مايكروسوفت، والذى سيسحب تطبيقات Android عبر أمازون آب ستور وفقا لا نقله موقع TheNextWeb. وتمكتلك أمازون لمتجر تطبيقات مخصص لأجهزة Fire اللوحية وأجهزة البث التى لا تستخدم خدمات جوجل.

ستتمكن هذه التطبيقات من الناحية النظرية من العمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك تمامًا مثل أى تطبيق آخر. بينما لا يبدو أن عناصر واجهة المستخدم يمكن تغيير حجمها بالكامل ، ستظل قادرًا على ترتيب نوافذ التطبيق باستخدام ميزة Snap Layout الجديدة.

تعمل التطبيقات باستخدام تقنية Intel Bridge ، التى تترجم أساسًا تطبيقات اندرويد للعمل على أجهزة x86 ، على الرغم من أن مدى سلاسة أدائها لا يزال غير معروف. علاوة على نقل موقع The Verge عن أنتل أن الميزة ستعمل مع أجهزة AMD و ARM أيضًا.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى جودة تشغيل تطبيقات اندرويد على أجهزة ويندوز، حيث ادعى Panos Panay من مايكروسوفت أن التكنولوجيا ستكون "سلسة وسلسة" ، لكن الدليل موجود فى الحلوى. استعرضت Microsoft بالفعل TikTok الذى يعمل على Windows ، لذلك أعتقد أن هذا شيء.

وحقيقة أن مايكروسوفت تستخدم متجر أمازون أمر مثير للاهتمام ، على الرغم من أنه يعنى أنك لن تتمكن على الأرجح من تشغيل التطبيقات التى تعتمد بشكل كبير على خدمات جوجل.