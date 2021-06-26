دبي - يزن راشد - أضافت منصة الدردشة تيليجرام دردشة الفيديو الجماعية إلى تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب الخاصة بها، وهو شيء وعدت بتقديمه في شهر أبريل 2020.

ويمكن تحويل الدردشات الصوتية في أي مجموعة عبر المنصة إلى مكالمات فيديو من خلال النقر على أيقونة الكاميرا لتشغيل الفيديو عبر جهازك.

وتقول تيليجرام إن عددًا غير محدود من المستخدمين يمكنهم المشاركة في المكالمة الصوتية. ولكن مكالمات الفيديو الجماعية تقتصر على أول 30 شخصًا ينضمون إلى المحادثة الصوتية.

وأضافت المنصة في إعلانها أنها تخطط لزيادة هذا الحد قريباً. ويمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشاتهم أثناء مكالمة فيديو.

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وقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، في شهر يناير الماضي: إن الشركة وصلت إلى 500 مليون مستخدم نشط.

وجاء الكثير منهم إلى المنصة بعد أن أخفقت منصة الدردشة المنافسة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك في إدخال سياسة خصوصية جديدة.

ومع ذلك، فإن تيليجرام تتخلف عن المنافسة فيما يتعلق بإضافة مكالمات الفيديو الجماعية. وأضافت واتساب، التي كان لديها 2 مليار مستخدم اعتبارًا من شهر فبراير، مكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية الجماعية في عام 2018.

تيليجرام تضيف مكالمات الفيديو الجماعية:

يؤدي ذلك إلى الارتقاء بالدردشات الصوتية إلى مستوى جديد، إلى جانب الارتقاء بجاهزية الفصول الدراسية عبر الإنترنت واجتماعات العمل والتجمعات العائلية.

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ويمكنك الضغط على أي فيديو لجعله في وضع ملء الشاشة. وإذا قمت بتثبيت مقطع فيديو، فيظل مركزًا مع انضمام مستخدمين جدد إلى المكالمة وتشغيل الكاميرات الخاصة بهم.

إلى جانب مكالمات الفيديو الجماعية، أضافت تيليجرام العديد من الميزات الجديدة الأخرى، بما في ذلك تحسين منع الضوضاء والخلفيات المتحركة.

وحسنت المنصة منع الضوضاء في الدردشات الصوتية للحفاظ على صوت الجميع واضحًا ونقيًا. وأضافت أيضًا خيارًا لإيقاف تشغيل منع الضوضاء في الإعدادات.

ويمكن لمستخدمي تطبيقات تيليجرام عبر أندرويد أو iOS الاختيار من بين عدة خيارات افتراضية أو إنشاء خلفيات متحركة خاصة بهم.

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وتحتوي الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب على مساحة شاشة أكبر وتوفر المزيد من خيارات العرض. ويمكنك النقر لفتح اللوحة الجانبية ومشاهدة الشاشة المنقسمة لشبكة الفيديو وقائمة المشاركين المحسّنة لكل من الاتجاه الرأسي والأفقي.

وتفتح الدردشات الصوتية عبر سطح المكتب في نافذة منفصلة، لذلك يمكنك الكتابة والتحدث معًا. وتحتوي تطبيقات سطح المكتب أيضًا على مشاركة شاشة انتقائية حتى تتمكن من بث برنامج فردي بدلاً من الشاشة بأكملها.

وعند استخدام تطبيق سطح المكتب، يتم تثبيت أي شخص يبدأ مشاركة الشاشة تلقائيًا. وهذا مفيد عندما تجتمع الفرق الصغيرة لتنسيق عملها.