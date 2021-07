إنستاجرام تختبر ميزة النشر من خلال سطح المكتب

دبي - يزن راشد - بعد أن كان قيد التطوير خلال الأشهر القليلة الماضية، أطلقت منصة إنستاجرام الآن أول اختبار مباشر للقدرة على نشر المنشورات من خلال إصدار سطح المكتب للتطبيق.

ويجري الاختبار بالتعاون مع مجموعة صغيرة من المستخدمين القادرين على الوصول إلى مجموعة التحميل الكاملة وخيارات النشر.

ووفقًا NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021 من خبير وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، يرى بعض المستخدمين الآن رمز النشر عبر سطح المكتب في الشريط العلوي في instagram.com.

وعند النقر عليه، يتيح ذلك للمستخدمين تحميل الصور أو مقاطع الفيديو مباشرة من جهاز الحاسب.

وبمجرد إضافة المرئيات، يمكنك الوصول إلى جميع الخيارات العادية داخل التطبيق لتحرير المنشورات، بما في ذلك أدوات تنسيق الصور والمرشحات.

ويمكنك بعد ذلك التحميل المباشر من الموقع، مما يمنحك طريقة أخرى لإدارة محتوى إنستاجرام الخاص بك والعملية.

ولا يسهل الخيار تحميل القصص أو Reels في هذه المرحلة . ولكن الاختبارات الإضافية أظهرت أن تحميلات IGTV قيد التشغيل أيضًا، مما يشير على الأرجح إلى أن وظائف النشر الكاملة قادمة في المستقبل القريب.

ويمكن أن يكون خيار التحميل من سطح المكتب بمثابة دفعة كبيرة لمديري الوسائط الاجتماعية الذين يتطلعون إلى تبسيط سير عملهم. ونشر الرسومات والمرئيات المعدلة بسهولة أكبر داخل التطبيقات الأخرى.

وقالت إنستاجرام: نحن نعلم أن العديد من الأشخاص يصلون إلينا من خلال أجهزة الحاسب. ولتحسين هذه التجربة، نختبر الآن القدرة على إنشاء منشور عبر إنستاجرام باستخدام متصفح سطح المكتب.

إنستاجرام تطور وظائفها للحاسب:

وأضافت المتحدثة باسم المنصة كريستين باي أن هذا اختبار صغير في الوقت الحالي، مع وضعها هدفًا للمزيد من التوسع قريبًا.

وتمكن المستخدمون من تحميل منشورات إنستاجرام و IGTV من سطح المكتب منذ عام 2019 عبر تطبيق Creator Studio من فيسبوك. ولكن هذا يقتصر على حسابات الأعمال.

ولا توفر عملية تحميل Creator Studio أيضًا إمكانية الوصول إلى جميع أدوات تحرير إنستاجرام العادية. التي قد تكون ميزة أخرى لهذا الخيار الجديد.

وتعمل إنستاجرام على تطوير وظائفها لجهاز الحاسب بمرور الوقت. وأضافت في العام الماضي القدرة على عرض البث المباشر من إصدار سطح المكتب للتطبيق. بينما حسنت أيضًا تجربة مشاهدة القصص عبر جهاز الحاسب.

وسمح هذا الأمر لمزيد من الأشخاص باستخدام المنصة، وأتاح أيضًا نهجًا أكثر مركزية لمديري الوسائط الاجتماعية، باستخدام أدوات التحسين المرئي الأصلية للتطبيق.