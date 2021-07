ويندوز 11 يسمح بتحميل تطبيقات أندرويد من خارج المتجر

دبي - يزن راشد - (a) yes; (b) not a scenario currently, but if you have reasons for it, I could send your thoughts to the team; — Miguel de Icaza (@migueldeicaza) June 24, 2021 لمهندس في شركة مايكروسوفت، لدى مستخدمي ويندوز 11 القدرة على تحميل تطبيقات أندرويد عبر نظام التشغيل من خارج متجر التطبيقات.

ويأتي التصريح بعد أن أعلنت الشركة أنها توفر تطبيقات أندرويد لنظام التشغيل ويندوز 11 عبر Amazon Appstore.

ويعني هذا أنه بمجرد بدء تشغيل ويندوز 11، لن تضطر إلى الالتزام بالتطبيقات التي تتيحها أمازون. ولكن هذا الأمر يثير بعض الأسئلة الجديدة حول كيفية عمل تطبيقات أندرويد عبر ويندوز.

على سبيل المثال، ليس من الواضح ما هي عملية تشغيل أو تثبيت تطبيق تم تحميله من خارج المتجر.

ويتمتع Chrome OS تقنيًا بالقدرة على تشغيل التطبيقات من خارج المتجر أيضًا. ولكن العملية ليست سهلة، حيث إنها تتضمن تمكين لينكس واستخدام سطر الأوامر.

وقالت مايكروسوفت بشأن تشغيل تطبيقات أندرويد من خارج Amazon Appstore: يمكن للعملاء اكتشاف تطبيقات أندرويد عبر متجر مايكروسوفت والحصول عليها من خلال Amazon Appstore. وسيكون لدينا المزيد لمشاركته في وقت لاحق.

ومن المحتمل ألا تكون الرغبة في تحميل التطبيقات من خارج المتجر عبر ويندوز قوية إذا قامت مايكروسوفت بتضمين متجر جوجل بلاي بدلاً من Amazon Appstore.

وبينما من الواضح أن امتلاك أي متجر تطبيقات يمنح مستخدمي ويندوز حق الوصول إلى العديد من البرامج التي لم يتمكنوا من تشغيلها في السابق عبر أجهزة الحاسب. فإن أمازون لديها بعض النقص الملحوظ من قائمتها.

وإذا أراد مستخدم ويندوز تشغيل إصدار أندرويد من سناب شات أو آبل ميوزك، فلن يتمكن من الحصول عليها من أمازون.

وبينما تساعد التطبيقات من خارج المتجر في حل هذه المشكلة، فإنها تثير مخاوف خاصة بها. مثل مكان حصول المستخدمين على هذه التطبيقات.

ويندوز 11 يدعم أندرويد:

في حين أنه من غير المحتمل أن تكون هناك مخاوف من القرصنة مع التطبيقات المجانية مثل سناب شات. فإن القدرة على تحميل APK قد تسمح للأشخاص بالحصول على تطبيقات مدفوعة مجانًا بشكل غير قانوني.

وهناك أيضًا مسألة الأمان وما إذا كان ويندوز 11 قادرًا على فحص التطبيقات المحملة من خارج المتجر بحثًا عن سلوك ضار محتمل، وهي ميزة أنشأتها جوجل في أندرويد.

ومن الواضح أنه لا يزال هناك الكثير مما لم تغطيه مايكروسوفت بشأن الشكل الذي سيكون عليه تشغيل تطبيقات أندرويد عبر نظام التشغيل ويندوز 11.

ولكن لا يزال من المفيد الحصول على تصريحات مهندس مايكروسوفت بأن اختيار تطبيقات أندرويد لن يقتصر على ما هو موجود في متجر تطبيقات أمازون فقط.

ومن المأمول أن تبدأ مايكروسوفت بمشاركة المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل تطبيقات أندرويد قريبًا. وذلك حتى تتمكن من الحصول على تعليقات من مستخدمي ويندوز ومطوري أندرويد قبل أن تصبح الميزة متاحة للجميع في وقت لاحق من هذا العام.