سلسلة هواتف Honor 50 تحقق مبيعات قياسية في دقيقة واحدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 10:46 مساءً - منذ ساعتين

بعد أسابيع من الترقب، أعلنت شركة الهواتف الذكية الصينية “هونر”، عن طرح سلسلة Honor 50 للبيع رسميا في السوق المحلية.

وأعلنت الشركة الصينية، في بيان لها، أنها باعت من أجهزة Honor 50 في دقيقة واحدة فقط نحو 500 مليون يوان صيني (أكثر من 77 مليون دولار) .

ويتوفر هاتفا Honor 50 و50 Pro فقط في الصين، في الوقت الحالي، لكن ”هونر“ تخطط لإطلاق السلسلة الرائدة في أوروبا، كاملة مع خدمات ”غوغل“ للجوال المثبتة مسبقا.

يذكر أن ”هونر“ كشفت النقاب عن سلسلة Honor 50 الأسبوع الماضي، ويأتي تصميمها مستوحى على نطاق واسع من سلسلة Huawei P50 القادمة.

وسيتم تشغيل كل من Honor 50 و50 Pro بواسطة معالج Snapdragon 778G، بينما يتم تشغيل هاتف 50 SE بواسطة معالج MediaTek Dimensity 900.

ويحتوي جهاز Honor 50 Pro على شاشة AMOLED منحنية مقاس 6.72 بوصة، Full HD+، مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز.

وبالنسبة للكاميرا، سيحتوي الهاتف على إعداد رباعي الكاميرات، إذ تأتي الرئيسية بدقة 108ميغابيكسل، ومستشعر عريض بدقة 8 ميغابيكسل، ومستشعر عمق 2 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميغابيكسل.

كما يدعم جهاز Pro أيضا الشحن السريع بقوة 100 واط، ولكن ببطارية أصغر تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة.

ويحتوى هاتف Honor 50 على شاشة 6.57 بوصة FHD + OLED ، حيث يبلغ قياس هذا الطراز 159.96 × 73.76 × 7.78 ملم، ويزن 175 غراما، وتضم الشاشة نتوءا للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 32 ميغابيكسل.

وبالنسبة للكاميرا، سيحتوي الهاتف على إعداد رباعي الكاميرات، إذ تأتي الرئيسية بدقة 108 ميغابيكسل، ومستشعر عريض بدقة 8 ميغابيكسل، ومستشعر عمق 2 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميغابيكسل.

ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ 4300 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 66 واط.