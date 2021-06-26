تكنولوجيا: Vivo تسجل حقوق الملكية الفكرية لهواتف NEX القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة Vivo حقوق الملكية الفكرية لثلاثة إصدارات من علامة الشركة التجارية NEX التي تتميز بتصميم قابل للطي، والتدوير وأيضاً الإنزلاق.

تستعد شركة Vivo للدخول في المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، والتي تنطلق بعلامة NEX التجارية.

يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف في إطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي، وتنضم Vivo قريباً بإصداراتها الخاصة، حيث تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي لاحقاً هذا العام.

ولقد سجلت Vivo في 24 من مايو علامات تجارية للجيل القادم من هواتف القابلة للطي والتدوير إلى جانب الإنزلاق، والتي تعرف بهواتف NEX – NEX Slide و NEX Fold و NEX Roll.

وتعبر العلامات التجارية للهواتف عن التصميم الذي يتميز به الجيل القادم من هواتف vivo، ولقد قدمت الشركة علامة NEX التجارية في نماذج لهواتف مطورة من الشركة بتصميم غير تقليدي، ومن المتوقع أن تبدأ التسريبات القادمة في الكشف عن ملامح تصميم ومواصفات إصدارات Vivo خلال الفترة القادمة.

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