تكنولوجيا: TCL تطلق هاتف Alcate 1 للعام 2021 و1L Pro مع ساعة ذكية للأطفال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة TCL مؤخراً عن هواتفها منخفضة التكلفة Alcate 1 للعام 2021 و1L Pro بنظام تشغيل Android Go مع ساعة ذكية للأطفال.

هاتف Alcatel 1L Pro

يعد هاتف Alcatel 1L Pro أحدث إصدارات TCL من الهواتف منخفضة التكلفة، حيث يأتي بسعر 127 دولار ونظام تشغيل Android Go، على أن يتوفر في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال شهر سبتمبر.

ويتميز هاتف Alcatel 1L Pro بحجم شاشة 6.1 إنش، ودقة عرض 720 بيكسل بلس، وأبعاد 19.5:9، كما يضم الهاتف معالج ثماني الأنوية، كما يأتي بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يضم الهاتف كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

هاتف Alcatel 1 (2021)

يتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 5 إنش، ودقة عرض 480 في 960 بيكسل، وأبعاد 18:9، وقياسات 137.6 في 65.7 في 9.9مم، ووزن 134 جرام.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 2000 mAh، وشاحن 5W، مع منفذ microUSB للشحن، ويضم الهاتف رقاقة MT6739، وذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام وسعة 16 جيجا بايت للتخزين، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 32 جيجا بايت في microSD.

ويدعم الهاتف أيضاً اثنان من شرائح SIM، وتأتي الكاميرة الخلفية بدقة 5 ميجا بيكسل بعدسات f/2.4 وتدعم تسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، وكاميرة سيلفي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.8 FF وايضاً تدعم تسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بسعر 59 دولار.

ساعة MOVETIME Family Watch 2

صممت TCL ساعة MOVETIME Family Watch 2 الذكية للأطفال، حيث تتميز الساعة الذكية بحجم 1.54 إنش، وتدعم شريحة SIM بحجم نانو وتدعم أيضاً الإتصال بشبكات 4G لإجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية، مع زر مخصص للإتصال السريع بالطوارئ بخاصية اللمس.

كما تتضمن الساعة الذكية تنبيهات في حالة إبتعاد الأطفال عند موقع محدد من الآباء، ومن المقرر أن تتوفر الساعة في شهر أغسطس في السوق الأوروبي بسعر 150 دولار.

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