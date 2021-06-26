شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا قد تكون نتائج البحث غير موثوقة؟.. جوجل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر بعض عمليات البحث عبر جوجل حاليا تحذيرًا عند البحث عن قصة عاجلة سريعا تتضمن رسالة "يبدو أن هذه النتائج تتغير بسرعة" ، ويوضح العنوان الفرعى أنه "إذا كان هذا الموضوع جديدًا ، فقد يستغرق الأمر وقتًا حتى تتم إضافة النتائج بواسطة مصادر موثوقة". وتقترح جوجل فى إحدى مشاركات المدونة أن المستخدمين قد يرغبون فى إعادة التحقق لاحقًا عند العثور على المزيد من النتائج.

ويظهر الإشعار فى البداية على نتائج باللغة الإنجليزية ومقرها الولايات المتحدة "عندما يتطور الموضوع بسرعة ولم يتم التفكير فى مجموعة من المصادر بعد." ستوسع Google من تواجد الأداة إلى أسواق أخرى فى الأشهر المقبلة.

توضح الشركة قائلة: "على الرغم من أن بحث جوجل سيكون دائمًا حاضرًا بأفضل النتائج المفيدة التى يمكننا تقديمها ، إلا أن المعلومات الموثوقة التى تبحث عنها ليست على الإنترنت حتى الآن". "يمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص بالنسبة للأخبار العاجلة أو الموضوعات الناشئة ، عندما لا تكون المعلومات التى تم نشرها أولاً هى الأكثر موثوقية."

كانت لقطة شاشة قد أظهرت عينة بحث Google الاستعلام "ufo تم تصويره وهو يسافر 106 ميل فى الساعة" ، فى إشارة واضحة إلى قصة صحفية حديثة حول رؤية جسم غامض فى ويلز عام 2016. (فى الوقت الحالى ، لا تتضمن نتيجة البحث الدقيقة هذا التحذير) "لقد نشر شخص ما مقطع الفيديو هذا لتقرير الشرطة فى ويلز ، وقد حظى بقليل من التغطية الصحفية.

وبغض النظر عن هذا المثال عرضت جوجل عن غير قصد معلومات غير صحيحة بعد أحداث إطلاق نار جماعى - حيث غالبًا ما تكون التقارير الرسمية المبكرة غير دقيقة والمعلومات الخاطئة المتعمدة شائعة. (يتفاقم هذا أحيانًا بسبب "فراغات البيانات" أو الكلمات الرئيسية التى تحتوى على القليل من نتائج البحث ويمكن اختراقها بسهولة من قبل الجهات السيئة.) لن يمنع هذا التحذير بالضرورة ظهور المحتوى السيئ ، وليس من الواضح بالضبط كيف تحدد جوجل عنصرًا كافيًا مجموعة من المصادر. ولكنه قد يزيل بعض الشرعية الزائفة التى يمكن أن يمنحها موضع جوجل العالى لنتائج بحث مبكرة غير موثوقة.