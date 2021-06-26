شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه أصوات "سيري" الجديدة .. وكيف يمكن الوصول إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل مع تحديث iOS 14.5 صوتين جديدين للمساعد الذكي، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار بين أصوات سيري المختلفة الجديدة، حيث ظهرت سيري لأول مرة منذ عشرة أعوام تقريبًا مع هاتف آيفون 4s، وكانت جزءًا لا يتجزأ من تجربة أبل منذ ذلك الوقت.

أصوت سيري الجديدة: عندما يقوم المستخدم بتغيير صوت سيري إلى أحد الأصوات الجديدة، فإن هذا الصوت يصبح معتمدًا بين جميع أجهزة أبل الذكية، وهذا يعني أنك لن تحتاج لتغيير الصوت في جميع أجهزتك، ويكفي تغييره على جهاز واحد متصل بحساب آي كلاود الخاص بك. ويمكن الوصول إلى الأصوات الجديدة عبر اتباع الخطوات التالية: ويمكن الوصول إلى الأصوات الجديدة عبر اتباع الخطوات التالية: - توجه إلى قائمة إعدادات الهاتف، ثم اختار سيري والبحث.

- قم باختيار صوت سيري، وتجد هنا مجموعة من اللهجات المختلفة لسيري بالإضافة إلى الأصوات الأربعة الخاصة بها.

- يمكن تجربة كل صوت من أصوات سيري عبر الضغط عليه، ولكن قد يقوم الهاتف بتحميل الصوت في البداية قبل تشغيله.

- تأتي أصوات سيري الجديدة متاحة فقط في اللغة الإنجليزية، وليست متاحة بعد في باقي اللغات.