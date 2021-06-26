شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل الكائنات الفضائية حقيقية؟.. تقرير بريطانى يكشف أبرز الأدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار التساؤل حول وجود الكائنات الفضائية بالفعل موجة من الجدل والخلاف بين البشر على مدار القرون الماضية، وبحسب موقع thesun البريطانى، فمن المتوقع إصدار تقرير الحكومة الأمريكية غير السري عن الأجسام الطائرة المجهولة (UFOs) إلى الكونجرس قبل نهاية يونيو 2021.

ما هو آخر ما تم تصديقه لرؤية جسم غامض؟

ظهرت لقطات غريبة لجسم غامض يتحرك ويتغير شكله في السماء فوق السويد، وقد تم التقاط اللقطات المثيرة للاهتمام من قبل سائقي السيارات داخل مدينة جوتنبرج مما أثار شائعات حول ما إذا كانت اللقطات دليل قاطع على وجود حياة خارج الأرض، وتُظهر اللقطات، التي التقطها المتفرجون المسافرون في سيارتهم، جسمًا طائرًا مجهول الهوية يتحرك في السماء ويبدو أنه يغير شكله.

وقد أعادت الشرطة الروسية فتح تحقيق عمره 60 عامًا في وفاة غامضة لتسعة طلاب في رحلة تزلج عبر البلاد، وربطت الوفيات بنظرية تلقي باللوم على الأجسام الطائرة المجهولة، حيث يُعرف اللغز باسم حادثة Dyatlov Pass، ويشمل اللغز خيمة مفتوحة مقطعة، وجثثًا لاشخاص يرتدون ملابس داخلية في الثلج، وآثار إشعاع، وضحية فقدت لسانها، حسبما ذكرت ABC.

وقد أثار عدم وجود تفسير للوفيات نظريات المؤامرة بما في ذلك اليتي، والأطباق الطائرة، وهجوم من قبل القبائل المحلية المحلية.

متى تنشر الولايات المتحدة تقارير الأجسام الغامضة:

وقد طالب المشرعين الامريكيين بنشر النتائج بعد أن أبلغ الجيش الأمريكي عن 120 حادثة على مدى السنوات العشرين الماضية، فعلى سبيل المثال، سجل طيارو البحرية الأمريكية أشياء تسافر بسرعات تفوق سرعة الصوت على ما يبدو، وتدور وتختفي في ظروف غامضة، ولعل العدد الهائل لما يسميه البنتاجون الظواهر الجوية غير المحددة جعلها قضية خطيرة.

كم عدد مشاهدات الكائنات الفضائية والأجسام الطائرة التي تم رصدها؟

عدد مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة يحلق حاليًا بأعلى مستوياته، وفقًا لما ذكره المدون سام مونفورت، حيث يعتقد الخبير الفضائي أنه تم تسجيل أكثر من 100000 مشاهدة للأجسام الطائرة في المائة عام الماضية، ومن فيديو "تشريح جثة كائن فضائي" يعود تاريخه إلى عام 1995 إلى مقطع فيديو لطائرات مقاتلة تطارد على ما يبدو جسمًا طائرًا فوق M5، هناك المئات من مقاطع الفيديو التي ادعى الناس أنها دليل على وجود كائنات فضائية.

حتى أن هناك مقطع فيديو من المفترض أن جسم غامض يهاجم مجمع طالبان، بالإضافة إلى "مشاهد" في بيكهام ووارمينستر، وقد تم فضح معظم مقاطع الفيديو من قبل الخبراء، وفي غضون ذلك، يدعي نجم البوب ​​بيتر أندريه أنه شاهد "العديد من الأجسام الطائرة الطائرة" في رحلة عائلية إلى صحراء نيفادا.

وتعد الصحراء أيضًا موقعًا للمنطقة 51 الشهيرة في أمريكا - وهي قاعدة عسكرية شديدة السرية في مركز نظريات المؤامرة الغريبة بسبب عشرات من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في المنطقة.

وفي يوليو 2017، نُشر بحث جديد يقترح إمكانية وجود نباتات بحجم الأرض "حرة الطفو" وأن بعضها قد يكون قادرًا على إيواء الحياة، وفي نهاية شهر أغسطس، اكتشف صيادون فضائيون من مشروع Breakthrough Listen "انفجارات راديو سريعة" قادمة من مجموعة غامضة من النجوم - والتي ربما تكون قد أنتجتها "حضارات خارج كوكب الأرض".

وفي أكتوبر 2017، التقطت امرأة أسترالية صورة لما اعتقدت أنه "طبق طائر" يحوم فوق الحاجز المرجاني العظيم، وتعتبر منطقة Far North Queensland نقطة ساخنة للأطباق الطائرة، حيث تم مشاهدتها عدة طائرات غامضة في السماء على مدى عدة عقود، وطبقًا لتقرير البنتاجون الذي صدر في مايو 2018، قام جسم غامض على شكل تيك تاك بمطاردة حاملة طائرات أمريكية لعدة أيام قبل أن يختفي في الهواء.