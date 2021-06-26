تكنولوجيا: صور رسمية توضح تصميم هاتف هواوي nova 8i

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني لإطلاق هاتف nova 8i في السوق الصيني خلال الفترة القادمة، ولقد كشفت هواوي بالفعل عن بعض من مواصفات هذا الإصدار، واليوم تقدم صور ثلاثية الأبعاد نظرة أوضح على تصميم الهاتف.

ويأتي هاتف nova 8i بملامح تصميم هاتف الشركة السابق Mate 30 Pro، حيث تتميز الكاميرة بتصميم دائري في الجهة الخلفية، والذي يتضمن إعدادات رباعية للكاميرة، كما تضم الإعدادات فلاش LED.

كما يظهر هاتف nova 8i بتصميم زجاجي منحني في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم نحيف، كما يضم الجانب الأيمن زر التحكم في الصوتيات، وزر التشغيل الرئيسي الذي يدعم أيضاً تقنية إستشعار البصمة.

أيضاً توضح الصور المسربة اللون المميز للهاتف وهو الفضي Moonlight، كما تقدم هواوي اللون الأزرق، والأسود أيضاً.

يذكر أن الصورة الرسمية لم توضح التصميم الأمامي للهاتف، إلا أن تسريبات سابقة نشرت عبر Playfuldroid أشارت إلى أن هاتف nova 8i يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة.

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